Galaxy S10'un İki Renk Seçeneği Göründü

Tanıtımı iyice yaklaşan Galaxy S10'un iki renk seçeneği, yeni sızan karelerde göründü!

Galaxy S10'un İki Renk Seçeneği Göründü

Galaxy S10 sızıntısıyla karşılaşmadığımız bir gün, neredeyse yok. Bu kez Galaxy S10'u iki renk seçeneğini gösteren kareler, internette ortaya çıktı.

Yukarıda görebileceğiniz beyaz model, sızıntıların güvenilir ismi Evan Blass tarafından paylaşıldı. Telefonun tamamını değil, sadece sağ üst köşesini görebiliyoruz ancak bu, üçlü kamerayı görmemiz için yeterli.

SlashLeaks tarafından paylaşılan diğer görüntülerde Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'ın çalışmayan modellerini görüyoruz. Farklı açılardan görünen siyah renkli modeller, telefonlardaki kameraları gözler önüne seriyor. Gövdenin altında 3.5mm kulaklık girişinin ve bir hoparlör ızgarasının bulunduğunu görüyoruz.

Sızıntı belki yeni bir şey göstermiyor ancak öncekilerle uyumlu olması, Samsung'un amiral gemilerinin nasıl olacağı hakkındaki fikrimizi netleştiriyor. 20 Şubat'taki tanıtımda telefonları en net haliyle görebileceğiz.

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