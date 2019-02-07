Galaxy S10'un Ön Kamerasına Büyük Yenilikler
Yeni dedikodular, Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'ın ön kamerasının ciddi yeteneklerle donatılacağını ilk kez ileri sürdü!
Galaxy S10'un sizi heyecanlandıracak en önemli yeniliği, ön kamerasının delikli konumu olmayabilir. Yeni bir rapora göre ön kamera, 4K video kaydı, optik görsel dengeleme işlevlerine de sahip olacak.
Bu bilginin kaynağı, Çince sosyal platform Weibo. Bu bilginin yalnızca Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus için geçerli olduğu, daha uygun fiyatlı Galaxy S10 E'yi kapsamadığı belirtiliyor. Galaxy S10 E'nin Galaxy Note 9 ile aynı ön ve arka kameralara sahip olacağı söyleniyor. Daha pahalı iki telefon ise arka kameralarında GoPro seviyesinde titreşim engelleme yeteneğine sahip olacak. Bu telefonların yapay zeka destekli bir sahne algılama işlevi de sunacağı iddia ediliyor. Böyle bir özelliği Huawei Mate 20 Pro gibi telefonlarda görmüştük.
Bu bilgileri ilk defa duyduğumuzdan, dedikoduya bir miktar şüpheyle bakmakta yarar var. Galaxy S10'un kameraları bu özellikler olmadan da yeteri kadar iyi olacak. Galaxy S10 ve S10 Plus'ın üç arka kamerayla gelmesi, Plus modelinin ikinci bir ön kamera kullanması bekleniyor. Samsung Galaxy S10 serisi, 20 Şubat'ta tanıtılacak.
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