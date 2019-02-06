Galaxy S10'un Tasarımı Videoda Göründü
Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'ın yenilenen tasarımı, bu kez bir videoda göründü!
Şu ana dek Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'la ilgili birçok çizimle karşılaştık. Şimdi ise iki telefonun tasarımını yakından gösteren bir video ortaya çıktı.
YouTuber Mkbhd tarafından paylaşılan videoda, boş modeller temel alınarak Galaxy S10 ve S10 Plus'ın tasarım değişiklikleri tartışılıyor. Galaxy S10 ve S10 Plus'ın tek ve çift ön kameraları, boş modellerde de yer alıyor. Buna karşın üç arka kamera, her iki modelde de bulunuyor. Daha önceki dedikodular, üç kameranın Plus modeline özel olduğunu söylemişti.
The Samsung Galaxy S10 Model!Galaxy S10 is coming up soon - Hands-on with exactly what to expect. MKBHD Merch: Video Gear I use: Tech I'm using right now: Intro Track: Dynamic Duo - BAAM Playlist of MKBHD Intro music: ~
Videoda görünen modeller, şimdiye kadarki sızıntılarla uyumlu görünüyor. Bu yüzden Galaxy S10 ve S10 Plus'ın son hali, videodakine benzer olabilir.
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