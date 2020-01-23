Galaxy S20'nin Fiyatları Ortaya Çıktı!

Galaxy 20 serisinin tanıtılmasına üç hafta kala dedikodular, hızla gelmeye devam ediyor. Twitter yoluyla yeni gelen bilgiler, cihazın 5G modellerinin fiyatlarını ortaya koydu.
Kaynağa göre Galaxy S20 5G'nin fiyatı 900-1000 Euro, Galaxy S20 Plus 5G'nin fiyatı 1050-1100 Euro, Galaxy S20 Ultra'nın (kendiliğinden 5G) fiyatı ise 1300 Euro olacak. Bu fiyatların çıkış tarihinde bir miktar geriye çekilebileceği belirtiliyor. Cihazların LTE sürümlerinin 5G modellerine göre 100 Euro daha ucuza mal olacağı söyleniyor.
Bahsedilen bu fiyatlar gerçek dışı görünmüyor, özellikle bir miktar düşürülmesi halinde uygun bulunabilir. Galaxy S10 Plus, depolama miktarına göre 999 - 1249 Euro fiyatla piyasaya sürülmüştü. Bu yüzden Galaxy S20 Plus 5G'nin 1050 - 1100 dolar fiyat aralığı makul görünüyor.
So just heard S20 prices. Expect these to be lower than listed but at the moment we are expecting:
S20 5G: €900-1000
S20+ 5G: €1050-1100
S20 Ultra 5G: €1300
Galaxy Z Flip is supposed to be about €1400 but I expect that to change before launch.— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 20, 2020
Son olarak tweet'te Galaxy Z Flip için 1400 Euro'luk bir fiyat açıklandığını belirtelim. Diğer raporlara göre yüksek görünen bu fiyatın çıkış tarihinde daha uygun olmasını bekliyoruz.
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