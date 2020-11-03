Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 Ceplere Android 11 ve One UI 3 Geliyor

Android 11'i ve yenilenmiş One UI 3 arabirimini Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 serisine getirecek olan güncelleme için geri sayım başladı.

Galaxy S20 ve Note 20'ye Android 11 geliyor

Samsung, ilk olarak Galaxy S20 ve Galaxy Note20 serisinde kullanılması beklenen Android 11 tabanlı One UI 3 güncellemesi için halihazırda halka açık bir beta programı yürütüyor. Şirket, son güncelleme için herhangi bir yayın zaman dilimi açıklamamış olsa da, güncellemenin Kasım sonu veya Aralık ayı başı için planlanmış olması muhtemel görünüyor.

Droid Life sitesinin haberine göre de, Samsung Malezya'nın One UI 3 internet sayfasını güncellemesi Kasım beklentisini güçlendiriyor. Sayfada "One UI 3, Kasım 2020'den itibaren kullanıma sunulacak" mesajının yayınlandığı görülebiliyor. ABD için One UI 3 sayfasında ise çıkış tarihi hakkında hiçbir şey belirtilmiyor. Yine de Samsung'un, Kasım ayı sonuna kadar en azından seçilmiş pazarlarda Galaxy S20 ve Galaxy Note20 serisi için One UI 3 güncellemesini sunmayı planladığı düşünülüyor.

Android 11 tabanlı One UI 3 bir dizi yeni özellik ve geliştirmeyle birlikte gelecek. Bunların arasında, geliştirilmiş bir Ayarlar menüsü, Her Zaman Açık Ekran (AOD) için daha fazla özelleştirme seçeneği, yenilenmiş sistem uygulamaları ve bildirimler, daha akıllı Bixby Rutinleri ve daha fazlası bulunuyor.

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