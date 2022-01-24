Galaxy S22 Avrupa Fiyatlarında Şaşırtan S22 Ultra Detayı!

Güvenilir sızıntı kaynağı Roland Quandt'ın verdiği son bilgiye göre, yakında piyasaya sürülecek olan Samsung Galaxy S22 serisinin Avrupa fiyatlandırma bilgileri ortaya çıkmış olabilir. Samsung, fiyatlarını önceki S21 serisinden devralmış gibi görünüyor, tek tutarsızlık eşit fiyatlı bir S22 gibi görünüyor. Fiyatı aynı, ancak RAM miktarı daha az...
Quandt S22'nin başlangıç fiyatının 849 euro olacağını söylüyor. S22 Plus ise 1.049 euro olacak. Temel S22 Ultra ise 1.249 euro'ya satılacak. Serideki tüm temel modellerin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geleceği söyleniyor. S22 Ultra'nın ise 12GB RAM ve 256GB veya 512GB depolama alanı versiyonları ile gelmesi bekleniyordu.
Bu fiyatlar S21 fiyatları ile aynı görünüyor, ancak sızıntıya göre S22 Ultra'nın sadece 8 GB RAM ile gelen başlangıç modeli söz konusu olacak. S21 Ultra'da ise 12 GB RAM standart olarak bulunuyordu. Buna rağmen 8GB'lık modelin fiyatı S21 Ultra ile aynı olacak. Belleği 4GB artırmak için ise 100 euro vermek gerekecek.
S22 serisi hakkında internette bol miktarda sızdırılmış bilgi bulunuyor. Önceki sızıntılar bize, S22 Ultra'nın kalemi ile beraber, üretimi durdurulan Note'a benzeyeceğini gösteriyordu. Tüm bu bilgilerin ne kadar doğru olduğunu kısa bir süre sonra S22 lansmanında göreceğiz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın