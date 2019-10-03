Galaxy S4 Alanlara Samsung'dan 10 Dolar!
Eğer 2013 yılında, ABD'de bir Galaxy S4 satın aldıysanız; artık Samsung'un size 10 dolar borcu var!
Altı sene önce çıkan Galaxy S4'ü kullandıysanız, Samsung'tan size bir müjde (!) var. Uzun zamandır devam eden 13,4 milyon dolarlık bir toplu dava, sonuçlandı.
2014'te açılan dava, Samsung'un karşılaştırmalı hız testlerinde hile yapmasıyla ilgili. Bu hız testlerinin sonuçları, ürün incelemelerinde farklı telefonlarla karşılaştırma yapmak için kullanılıyor. Samsung'un kaynak koduna ekleme yaparak hız testi sırasında telefonu olduğundan daha hızlı çalıştırdığı ortaya çıkmıştı (480MHz yerine 532Mhz). Samsung ilginç bir biçimde iddiaları yalanlamamış, böyle bir şey yaptığını kullanıcılara söylemek zorunda olmadığını iddia ederek davayı yüksek mahkemeye götürmüştü. Firmaya göre sadece güvenlik açıklarını herkesle paylaşmak yeterliydi.
Yasal süreçler, mahkemenin Samsung'un kullanıcılarını aldattığına karar vermesiyle sonuçlandı. Ancak bu sırada Samsung 16GB depolama yerine neredeyse 8GB boş alan sunarak kullanıcılarını kandırdığı iddiası, mahkeme tarafından haklı bulunmadı.
2013'te ABD'de bir Galaxy S4 satın alanlar, önümüzdeki günlerde 10 dolar alacaklarına dair bir eposta alacaklar. Satın alırken eposta adresini vermeyenlerin 10 doları alabilmeleri için önümüzdeki birkaç ay boyunca her ay USA Today alması ve Yasal Uyarılar veya Para bölümünü takip etmesi gerekecek.
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