Galaxy S7 Edge Sahiplerinin Yükseltmesine Gerek Var mı?
Galaxy S8 yakında mağazalardaki yerini alacak. Peki Galaxy S7 sahiplerinin yeni telefona geçmelerine gerek var mı; yok mu? Açıklıyoruz...
Galaxy S8 ve Galaxy S8+ birkaç gün içinde mağazalardaki yerini alacaklar. Galaxy S6'dan Galaxy S8'e yükseltmek için yeterince çok sebebiniz var. Peki ya Galaxy S7 edge'iniz varsa ne yapacaksınız? Bu durumda iyi düşünmeniz gerekiyor.
Galaxy S8 gerçekten de müthiş bir telefon - Samsung'un geleceği önümüze getirdiğini rahatça söyleyebiliriz. Ancak tüm bunlar, Galaxy S8'in kusursuz olduğu anlamına da gelmiyor. Parmak izi sensörünün yeni (ve garip) konumuna, Bixby düğmesine alışmanız gerekiyor ve elbette cihazın yüksek fiyatını yok saymanız mümkün değil.
Galaxy S7'den Galaxy S8'e geçmek için iyi nedenlerden biri, S8'in daha iyi kamerası olabilirdi ancak Galaxy S8, S7 gibi F1,7 diyaframa sahip 12MP'lik bir kamerayla ve Dual Pixel otomatik odaklanmayla geliyor. Yani mobil fotoğrafçılık yarışmalarına katılmayacaksanız, S7'nin kamerası size fazlasıyla yetecektir.
İşlemci alanında Galaxy S8'in sekiz çekirdekli 10nm 64-bit Exynos 8895 işlemciyle geldiğini görüyoruz ve bu işlemci, Galaxy S7'nin Exynos 8890 işlemcisine kısayla yüzde 28 performans artışı vadediyor. Ancak bu, Galaxy S7'nin yavaş olduğu anlamına gelmiyor. Galaxy S7'nin S6'ya göre yüzde 50 daha hızlı olduğu söylenmişti. Bu ciddi bir geliştirme; dolayısıyla S6'dan günlük kullanım için yeterli performans alacaksınız.
Pil ömrüne baktığımızda Galaxy S8+ ile yapılan testlerin S7'ye kıyasla daha iyi sonuçlar verdiğini görüyoruz. Ancak S7 Edge'in pil ömrü de hiç fena değil.
Galaxy S8'e para vermeden önce Galaxy S7'nizin size sunduklarını ve vereceğiniz paraya değip değmeyeceğini iyi değerlendirmeniz gerekiyor. S7'nin performansı, pil ömrü ve kamerası zaten yeterince iyi ve tasarımı, rakiplerinin önünde. Eğer en son cihaza sahip olmak gibi bir amacınız yoksa, Galaxy S7'de kalmanızı tavsiye edebiliriz. Telefonunuzu sosyal ağlara girmek, telefon etmek, mesaj yazmak, fotoğraf çekmek ve oyun oynamak için kullanıyorsanız, bizce zaten en iyi cihaza sahipsiniz.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 7 Yorum Giriş Yapın
Aynen admin kardeşim. Fiyatı uçurmuşlar.
galay s8 alanlar hata yapar çünkü extra bir yenilik sunmuyor s8 ve plus asıl dğeişiklik s8note,s7 note taki parçaları s8 ve plusta kullanıldı.o yüzden çift kameraya geçilmedi çünkü elinde kamera malzemeleri vardı ve onları s8 ve plusta kullandılar şimdi note8 de tamamen yeni kamera sistemine geçiyorlar.
Nesi müthiş?? Telefon işte.
Bence tasarım dışında bir yenilik sunmuyor.
Yav daha s7 edge'i alalı 4 ay oldu ne değiştirmesi? Ne bu hız arkadaş?Durmadan yeni modelini çıkarıyorlar.
Lg G2 kullaniyorum. Su an 7.1.2 Rom var uzerinde. Performans oloarak yavas kaldigi hic bir konu da yok. Parmak izi disinda guncel telefonlardan farki da yok. Binlerce lira telefona dokmek akil kari degil. Bozuldugunda da o zaman Xiaomi Mi 8 filan cikmis olur. 2. el Mi 5 alirim sudan biraz daha pahaliya.
Siparişler dağıtıma çıkmadan fiyatlar 500er tl düştü, dağıtıma çıkmadan kırmızı ekran sorunu başladı... Note7 mağduruyum s7 edge'e razı oldum en azından stabil memnunum ama birdaha samsung cihaz almayacağım. Samsung alacak olanlarada tavsiyem enaz 6 ay bekleyin hem sorunlumu değilmi görün hem çıkış fiyatından kazık yemeyin.