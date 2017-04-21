Galaxy S7 Edge Sahiplerinin Yükseltmesine Gerek Var mı?

Galaxy S8 yakında mağazalardaki yerini alacak. Peki Galaxy S7 sahiplerinin yeni telefona geçmelerine gerek var mı; yok mu? Açıklıyoruz...

S7 Edge Sahiplerinin Yükseltmesine Gerek Yok!

Okuyucu Yorumları

Toplam 7 Yorum

Aynen admin kardeşim. Fiyatı uçurmuşlar.

galay s8 alanlar hata yapar çünkü extra bir yenilik sunmuyor s8 ve plus asıl dğeişiklik s8note,s7 note taki parçaları s8 ve plusta kullanıldı.o yüzden çift kameraya geçilmedi çünkü elinde kamera malzemeleri vardı ve onları s8 ve plusta kullandılar şimdi note8 de tamamen yeni kamera sistemine geçiyorlar.

Nesi müthiş?? Telefon işte.

Bence tasarım dışında bir yenilik sunmuyor.

Yav daha s7 edge'i alalı 4 ay oldu ne değiştirmesi? Ne bu hız arkadaş?Durmadan yeni modelini çıkarıyorlar.

Lg G2 kullaniyorum. Su an 7.1.2 Rom var uzerinde. Performans oloarak yavas kaldigi hic bir konu da yok. Parmak izi disinda guncel telefonlardan farki da yok. Binlerce lira telefona dokmek akil kari degil. Bozuldugunda da o zaman Xiaomi Mi 8 filan cikmis olur. 2. el Mi 5 alirim sudan biraz daha pahaliya.

Siparişler dağıtıma çıkmadan fiyatlar 500er tl düştü, dağıtıma çıkmadan kırmızı ekran sorunu başladı... Note7 mağduruyum s7 edge'e razı oldum en azından stabil memnunum ama birdaha samsung cihaz almayacağım. Samsung alacak olanlarada tavsiyem enaz 6 ay bekleyin hem sorunlumu değilmi görün hem çıkış fiyatından kazık yemeyin.

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