Galaxy S8 Active'den Gerçek Fotoğraf Sızıntısı!
Galaxy S8'in yakında tanıtılacak dayanıklı sürümü Galaxy S8 Active, bu sefer çizimle değil fotoğraflarıyla sızdı!
Galaxy S8'in dayanıklı sürümü Galaxy S8 Active'in sıradaki Samsung telefonu olduğunu yaklaşık üç ay önce duymuştuk. Önceki Active sürümleri gibi Galaxy S8 Active yine "Cruiser" kod adıyla gelecek ve ABD'de AT&T'ye özel olacak.
Şimdiye kadar Galaxy S8 Active'in yalnızca çizimlerini görmüştük ancak bu defasında telefona ait birkaç fotoğraf internete sızdı. Sağlamlığıyla öne çıkan cihaz, gövdesinin içinde Galaxy S8 ile aynı bileşenleri barındırıyor. Galaxy S8 ile aynı Exynos 8895 işlemciyi kullanan cihaz, iki yanı kavisli ekran yerine 5,8 inç'lik düz AMOLED ekrana yer veriyor.
Geçtiğimiz haftalarda hız testi sitelerinde birkaç kez görünen ve FCC onayından da geçen Galaxy S8 Active'in tanıtılması, an meselesi olabilir. Telefon AT&T'ye özel olacağından fiyat ve çıkış tarihi, ABD'li sağlayıcı tarafından açıklanacak.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın