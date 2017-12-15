Galaxy S8 İçin Oreo'nun Tarihi Hala Belli Değil

Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ın beklediği Android Oreo güncellemesi hakkında, işi bilmeceye çeviren bir haber geldi!

Galaxy S9 İçin Oreo'nun Tarihi Hala Belli Değil

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Laptop alışveriş rehberi

Hizmet kullanıcının ayağına geliyor!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
LG'nin CES 2018 Canavarlarından İlk İpuçları!
Apple'dan İlginç iPhone X İtirafları!
VW'den Havalı 2019 Jetta Skeçleri!
Galaxy S9'un "Dikey Kamera Düzeni" Göründü
Galaxy, Twitter'da iPhone'dan Daha Mutlu Ediyor!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir