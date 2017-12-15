Galaxy S8 İçin Oreo'nun Tarihi Hala Belli Değil
Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ın beklediği Android Oreo güncellemesi hakkında, işi bilmeceye çeviren bir haber geldi!
Galaxy S8 ve Galaxy S8+'a özel Android 8.0 Oreo programı birkaç ay önce Samsung tarafından başlatılmıştı. Ancak üçüncü beta sürümünün yayınlanmasına ve aradan geçen uzun zamana rağmen Samsung, güncellemeyi ne zaman yayınlayacağından emin değil.
İngiltere'deki beta takımından bir Samsung yetkilisi, final sürümle ilgili yaptığı açıklamada "güncelleme 2018'de hazır olacak" dedi ve kesin bir tarih vermedi. Güncellemenin yayınlanacağı tarihin Ocak sonu veya Şubat başı olacağını söyleyen yetkili, tarihin sorun çıkıp çıkmamasına göre değişeceğinin işaretini verdi.
Yetkili, dördüncü beta sürümünün "çok ama çok yakında" yayınlanacağının da müjdesini verdi.
Zeynel A. Öztürk
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