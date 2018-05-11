Galaxy S8 Lite Görüntüleri Sızdı
Bu ayın sonlarında duyurulması beklenen Galaxy S8 Lite'a ait olduğu iddia edilen yeni görseller ve özellikler sızdı.
Samsung, Çin için özel bordo kırmızısı telefonlar geliştirmeye kafayı takmış durumda. Daha önce şirketin Çin için Galaxy S9 ve S9+ bordo kırmızısı geliştirdiğini görmüştük, şimdiyse Galaxy S8 Lite'ın render görüntüleri internete sızdı. Marka yakın zamanda mini Galaxy S serisine ait Galaxy S8 Lite'in gelişim aşamasında olduğunu doğrulamıştı. Ancak söylentiler yeni telefonun sadece Çin piyasasına geleceğine işaret ediyor.
Yukarıda gördüğünüz gibi Galaxy S8 Lite tıpkı normal bir Galaxy S8 gibi görünüyor. Örneğin parmak izi okuyucusu tıpkı sıradan S8'de olduğu gibi kameranın sağ tarafında bulunuyor (farklı olarak Galaxy S9'un parmak izi okuyucusu kamerasının altında bulunuyor). S8 Lite donanım olarak biraz geride olsa da oldukça güçlü bir telefon. Örneğin TENAA listelemesine göre cihaz 16 megapiksellik bir arka kameraya sahip. Yine de Dual Pixel autofocus gibi özelliklerin eksik olabileceği söyleniyor.
Diğer özelliklerin arasında 5.8-niç Full HD+ ekran, 2.2GHz veya 1.9GHz işlemci (Snapdragon 660 olabilir) 4GB RAM, 64GB sabit depolama alanı, 8 megapiksel ön kamera ve 3,000 mAh pil bulunuyor.
Galaxy S8 Lite iddiaya göre 21 Mayıs'ta duyurulacak ve bordo kırmızısı dışında siyah renk seçeneğine de sahip olacak. Cihazın fiyatı ve Çin dışına çıkıp çıkmayacağı konusunda henüz herhangi bir bilgi yok.
Ali Ruhi Öztürk
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