Galaxy S8 Lite Görüntüleri Sızdı

Bu ayın sonlarında duyurulması beklenen Galaxy S8 Lite'a ait olduğu iddia edilen yeni görseller ve özellikler sızdı.

Galaxy S8 Lite Görüntüleri Sızdı

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