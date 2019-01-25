Galaxy S8 & Note 8 Dolby Atmos Desteğine Kavuşacak
Görünüşe göre Android Pie güncellemesi, Samsung'un eski amiral gemilerine çok daha fazla özellik getirecek!
- Doğan Kürşat Aktaş
Samsung'un 2017 yılına ait amiral gemisi modelleri olan Samsung Galaxy S8 ve Samsung Galaxy Note 8, Android Pie güncellemesi için gün sayıyor ve yeni güncelleme görünüşe göre Samsung'un yeni Android arayüzü One UI ile birlikte daha fazla özelliği de beraberinde getirecek.
Samsung Galaxy S8 ve Note 8 kullanıcıları, Android Pie güncellemesi ile beraber telefonlarında Dolby Atmos desteğini de kullanmaya başlayabilecek. Dolby Atmos desteği, Samsung'un akıllı telefonlarında ilk olarak aynı zamanda ilk stereo hoparlöre sahip Samsung modeli olan Samsung Galaxy S9 ile görülmüştü. Samsung, Galaxy S9 modelinden sonra bu teknolojiyi birçok orta segment ve giriş seviyesi cihazında da sundu. Samsung, A8 ve A8+ modellerine Dolby Atmos desteğini Android Oreo güncellemesi ile getirmişti.
Güney Koreli teknoloji devi, aynı yazılım desteğini Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 modellerine de getirmeyi planlıyor ancak bu iki model, desteği sağlayan diğer mono hoparlörlü Samsung akıllı telefon modellerinde olduğu gibi Dolby Atmos desteğini sadece kablolu ve Bluetooth kulaklıklarla sunabilecek. Bu durum sizi üzmesin zira söz konusu teknoloji halihazırda kulaklıklarla daha iyi çalışıyor ve kulaklıkların kullanım deneyimini iyileştirmeyi vaat ediyor. Yazılımı destekleyen modellere sahip kullanıcılar, Dolby Atmos desteği ile kulaklıklarının genel ses kalitesinde artış deneyimlemenin yanı sıra sağ ve sol kanallar arasında daha iyi bir ses ayrımını hissedebiliyorlar.
Galaxy S8 ve Note 8 kullanıcıları, Galaxy S9 ve Note 9 kullanıcılarının yapabildiği gibi Dolby Atmos'u müzik, sinema ve konuşma modlarında kullanabilecekler veya yazılımı otomatik modda kullanarak dinledikleri içeriğe göre akıllı telefonlarının en iyi ayarı seçmesini sağlayabilecekler.
Dolby Atmos teknolojisini Android Pie işletim sistemine sahip olan Galaxy S8 ve Note 8'inizde deneyimlemek istiyorsanız, ilk olarak kablolu kulaklığınızı veya Bluetooth kulaklığınızı akıllı telefonunuza bağlamanız gerekiyor. Bundan sonra bildirim çubuğunu iki kez aşağı çekerek ayar kısayollarınıza ulaştığınızda Dolby Atmos seçeneğini aktif hale getirebileceksiniz. Bunu yaptığınızda Dolby Atmos varsayılan olarak Otomatik modda kullanıma açılmış olacak. Eğer yazılım desteğini sadece tek çeşit içerikte kullanmak istiyorsanız Dolby Atmos'a ait hızlı ayar tuşındaki Dolby Atmos yazısına dokunmanız veya Ayarlar uygulamasında Ses ve Titreşim > Gelişmiş ses seçenekleri > Ses Kalitesi ve Ses Efektleri yolunu takip ederek Dolby Atmos ayarlarına ulaşmanız yeterli olacak.
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