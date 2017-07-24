Galaxy S8 Pilinden Müthiş Performans!
Samsung'un Galaxy S8 ve S8+'ta kullandığı piller sadece güvenli değil, aynı zamanda daha önce yapılamayanı da yapıyor!
Galaxy S8 ve Galaxy S8+ ilk çıktığında, Samsung çok önemli bir açıklama yapmıştı. Kore devinin açıklamasına göre, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ bir seneden sonra da orijinal pil kapasitelerinin %95'ini koruyacaktı.
Peki bu ne anlama geliyor? Galaxy S8 ve S8+'ı kullanılmaya başlandıktan 12 ay sonra bile pil kapasitesi hemen hemen aynı kalacak. Benzer pil kapasitesine sahip Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge, bir senenin ardından sadece %80 kapasiteyi koruyabiliyordu.
S8'in pil kapasitesi bir senenin ardından neredeyse aynı kalsa da, doğal olarak pil ömrünüz kullanma şeklinize göre de değişecektir.
S8 ve S8+'ın içindeki piller Samsung'un 8-noktalı pil kontrolü süreci sayesinde önemli ölçüde daha güvenli. Firma bunu ünlü Note 7 fiyaskosundan sonra uygulamaya koymuştu. S8 veya S8+'ın alev almasıyla ilgili bir haber henüz alınmadı. Buna bir senenin ardından %95 kapasitenin korunduğu da eklenince, Samsung'un son amiral gemileri hem güvenlik hem pil ömrü açısından oldukça sağlam görünüyor.
H. Hüseyin Öztürk
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