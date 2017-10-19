Galaxy S8 ve Galaxy S8+'tan Önemli Başarı
Samsung'un Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ı, Consumer Reports'tan tam not aldı, ancak firmayı biraz üzecek bir detay da var!
Samsung'un en son amiral gemileri Galaxy S8 ve Galaxy S8+, Consumer Reports'un yaptığı incelemede en iyi telefonlar listesinin en tepesine yerleşti.
Listenin üçüncü sırasında ise az farkla Galaxy S7 yer aldı. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada konumlandı. Bununla birlikte Samsung için bütün haberler de iyi değil çünkü yeni piyasaya sürülen Galaxy Note 8, ancak altıncı sıraya yükselebildi. Consumer Reports bunu Galaxy Note 8'in yeteri kadar dayanıklı olmamasına ve ağır gövdesine bağlıyor.
2017'da satışa sunulan Galaxy S7'nin üçüncü sırayı kapması, bugünün standartlarına göre ortalama teknik özelliklere sahip telefonun, sağlam tasarımı ve aldığı yazılım güncellemeleriyle hala önemli bir cihaz olduğunu gösteriyor ve bu, dikkate değer bir başarı. Bir başka deyişle Galaxy S7 kağıt üzerinde iPhone 8 ve Galaxy S8 ile savaşamasa da, bu mücadeleyi gerçek hayatta verebilecek kadar güçlü.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın