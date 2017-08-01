Galaxy S8 ve S8+, Galaxy S7'yi Geçti mi?

Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ satışlarını Galaxy S7 ile karşılaştırdı; ortaya çıkan tabloyu işte böyle özetledi...

Galaxy S8 ve S8+, tüm bölgelerde S7'yi geçti!

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