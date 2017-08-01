Galaxy S8 ve S8+, Galaxy S7'yi Geçti mi?
Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ satışlarını Galaxy S7 ile karşılaştırdı; ortaya çıkan tabloyu işte böyle özetledi...
Samsung, birkaç ay önce Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için ön siparişler almaya başladığında, yeni amiral gemisinin eski sürümünü, ön sipariş sayısı olarak geride bıraktığını açıklamıştı. Ama, ilk heyecan geçtiğinde ve Galaxy S8'i çok isteyen kişiler onu satın aldıktan sonra, Galaxy S8'in satışlarının yavaşladığıyla ilgili söylentiler duymaya başlamıştık.
Samsung'un mobil şefi DJ Koh bu haberlere karşı çıkıp Galaxy S8'in satış performansının iyi olduğunu savunmuştu. Samsung son olarak 2017 ikinci çeyreği kazançları açıklamasında bu iddiasını yineledi.
Firma, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ akıllı cep telefonlarının güçlü satışlarının, Samsung'un mobil bölümünün kazançlarına ciddi anlamda katkıda bulunduğunu söyledi. Ayrıca Galaxy S8+ ve Galaxy S8'in Galaxy S7 serisini neredeyse tüm bölgelerde satışlarda geçtiğini belirtti.
Son bir not: Galaxy S8+ satışları, tüm Galaxy S8 satşılarının %50'sinden fazlasını kapsıyor.
H. Hüseyin Öztürk
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