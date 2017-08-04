Galaxy S8 ve S8+ İçin Android 7.1 Netleşiyor!

Samsung'un iki amiral gemisi telefonun un yeni Android sürümüne ne zaman kavuşacağı netleşiyor.

Galaxy S8 ve S8+ İçin Android 7.1 Yakında Geliyor

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