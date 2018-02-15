Galaxy S8 ve S8 Plus Güncellemesi Durduruldu!
Samsung, Galaxy S8 ve S8 Plus için dağıtmaya başladığı Oreo güncellemesini henüz açıklamadığı bir sebeple durdurdu!
- Zeynel A. Öztürk
Android'in en son sürümü Oreo'nun kullanım oranı, şu sıralar yüzde 1'in biraz üzerinde seyrediyor. Samsung'un Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus için geçen hafta yayınlamaya başladığı Android 8.0 Oreo güncellemesiyle bu oranın yukarılara tırmanacağı sanılıyordu, ancak güncelleme dağıtımının durdurulduğu ortaya çıktı.
Güncellemenin durdurulduğuna dair bilgi, Samsung hayranı web sitesi SamMobile'dan geldi. Dağıtımın neden durdurulduğu şu an bilinmiyor ancak beta testlerinde yakalanmayan bir sorunun çıkmış olması muhtemel. Güncellemeyi zaten yüklemiş olanlar, bu gelişmeden etkilenmiyorlar - ancak açıklanmayan sorunu cihazlarında taşıyor olabilirler.
Geri çekilen firmware'in G950/G955-FXXU1CRAP (evet, biz de gördük) adıyla dağıtıldığı ve şu an Samsung sunucularından kaldırıldığı gözleniyor. Firma sorunu çözdüğünde dağıtımın devam edeceğini, bunun muhtemelen kısa süreceğini söyleyebiliriz.
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