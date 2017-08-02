Galaxy S8 ve S8 Plus'a Beklenen Özellik Geldi!

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, kısa bir beklemenin ardından, beklenen bu özelliğe kavuştu!

Galaxy S8, artık Google Daydream destekliyor!

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