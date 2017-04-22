Galaxy S8'in Kulaklıkları, Apple'ınkileri Ezip Geçiyor
Galaxy S8'le birlikte gelen AKG kulaklıklar, Apple'ın kutuya eklediği kulaklıklar konusunda harekete geçmesi gerektiğini gösteriyor!
Amiral gemisi seviyesindeki telefonlar için şunu rahatça söyleyebiliriz: Bu pahalı telefonları kullananlar, ürünlerin kutularından çıkandan daha iyi kulaklıkları hak ediyorlar. Samsung'un yeni telefonlarıyla gelen kulaklık, Apple'ın EarPods kulaklığına fark atarak, bu işin nasıl olması gerektiğini gösteriyor.
Artık Samsung'un olan AKG, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus için kaliteli kulaklıklar sunuyor. Galaxy S8 ve S8 Plus'ın kutusundan çıkan bu kablolu kulaklıklar, hem üst seviye görünüme ve hissiyata, hem de üst kalitede sese sahipler. Üstelik telefonunuza 3,5mm'lik klasik kulaklık girişinden bağlanıyorlar. Bu, telefonu şarj ederken kulaklık takabileceğiniz anlamına geliyor. Üzerinde uzaktan kontrol düğmeleri ve mikrofon da bulunan kulaklık belki en iyisi değil, ancak beklentilerinizi karşılıyor. Aynısını Apple'ın iPhone'uyla birlikte gelen EarPods için söylemek mümkün değil.
AKG'nin kulaklıkları, kablonun yıpranmasını engellemek üzere kulaklıkların sap kısmını daha kalın ve uzun biçimde tasarlamış. Bu sayede kulaklığı kulağınızdan çıkarmak da çok kolay bir hale geliyor. Hoparlörün kendisine baktığımızda ise kulağınıza tutunan bir malzemeden üretildiğini görüyoruz. Samsung, farklı kulak boyutları için birkaç çift kulaklık ucunu da kutuya eklemiş.
Ses kalitesi, ücretsiz bir kulaklık için şaşırtıcı derecede iyi. Basların üst seviye kulak üstü kulaklıklara oldukça yakın olduğu söylenebilir. AKG kulaklıkların en iyi yanı ise rahatlığı ve ses izolasyonu. Kulaklığı taktığınızda dışarıdaki dünyayı unutup, işinize odaklanabiliyorsunuz.
Burada HTC 10'un kutusundan çıkan kulaklıkların da iyi olduğunu söylemek istiyoruz. Apple'a dönecek olursak, firmanın iPhone'larla birlikte sunduğu kulaklıkları gözden geçirmesi ve ses kalitesini yükseltmesi gerekiyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Iphone oldukça kalitesiz mallar üreten bir firma örnek olarak telefonun ekranı, kulaklığı vs... insanlarımızın sırf özentilikten fan olması tuhafıma gidiyor.