Galaxy S8'in Parmak İzi Sensörünü "Onardı"
Galaxy S8'in en çok şikayet edilen noktasına "yanlışlıkla" ilginç bir çözüm geldi. Ama bu çözüm çok da kolay değil...
Galaxy S8'in parmak izi sensörü, cihazın arka yüzünde, kameranın hemen yanında bulunuyor.
Samsung'un sensörü bu konuma yerleştirmesi birçok kullanıcı için yanlış bir karardı. Eğer siz de sensörün yanlış yerde olduğunu düşünenlerden iseniz ve bir çözüm arıyorsanız, teknoloji yazarı Quinn Nelson'un tesadüfen bulduğu çözüme bir göz atabilirsiniz. Tabi bu çözümü uygularken Galaxy S8'inizi bozmayı da göze almanız gerekecek.
Galaxy S8'inin kırılan arka kapağını değiştirmek isteyen Nelson, kapağı değiştirmek için orijinal bir kapak siparişi verdi. Nelson kapağı değiştirirken sensörün bulunduğu alanda su geçirmezliği sağlayan contayı yanlışlıkla yerinden kaydırdı. Bu alanın su geçirmediğinden emin olmak için su geçirmez yapışkan kullanan Nelson, yeri değişen contayı tekrar yerine yerleştirmedi. Böylece Galaxy S8'in parmak izi sensörü, arka yüzde çıkıntılı bir hale geldi.
Telefonun arkasında yer alan bir çıkıntı başta hoş görünmese de, Nelson'a göre parmak izi sensörünü bulmayı kolaylaştırıyor ve bu, gayet iyi bir takas.
Böyle bir "onarım" için telefonun arka kapağını çıkarmak ve garanti kapsamından muhtemelen çıkmak gerekeceğinden, çoğu kullanıcının bu riskli çözümle ilgileneceğini sanmıyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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