Galaxy S8'in Parmak İzi Sensörünü "Onardı"

Galaxy S8'in en çok şikayet edilen noktasına "yanlışlıkla" ilginç bir çözüm geldi. Ama bu çözüm çok da kolay değil...

Galaxy S8'in Parmak İzi Sensörünü "Onardı"

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