Galaxy S8'in Üçüncü Tuşunu Gösteren Net Kare!
Hakkında çok şey öğrendiğimiz Galaxy S8'in bu sızıntıyla birlikte gizlisi saklısı kalmadı! İşte Samsung Galaxy S8....
Samsung'un yeni amiral gemisinin piyasaya resmi olarak sürülmesine sayılı günler kalmasına rağmen, cihazın fotoğrafları sızmaya devam ediyor.
Bugün Evan Blass, çok inandırıcı görünen yeni bir Samsung Galaxy S8 fotoğrafı paylaştı. Görüntüye dikkatli bakarsanız ilginç bazı detaylar fark edeceksiniz. Örneğin ekranın iki yandan eğimli olduğunu ve köşelerin de yuvarlak olduğunu fark edebiliyoruz. Ayrıca cihazın sol tarafında, ses tuşlarına ek olarak ekstra bir tuş daha var.
Bu fotoğraf, Ocak ayında paylaşılan fotoğraflara kıyasla, daha önce bir Weibo kullanıcısının paylaştığı videodaki telefona çok daha fazla benziyor.
Resmi bir kaynaktan sızmış gibi görünen görseldeki ekstra tuş, büyük ihtimalle kamera deklanşörü ya da bir uygulamayı başlatmaya yarıyor. Düğmenin Samsung'un geliştirdiği sanal asistan Bixby'i başlatma görevini üstleniyor olma ihtimali yüksek
Ayrıca, ekranın üstünde bulunan bir takım sensörler, daha önce tahmin edilen iris tarayıcısını da barındırıyor olabilir. Ekrana gelecek olursak, görünüşe bakılırsa Samsung, Galaxy Edge serisini daha bile götürerek ince çerçeve tasarımı ile kullanımı kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Bir kaç gün içinde bu söylentilerin tümünün ne kadar doğru olduğunu göreceğiz. Samsung, Galaxy S8'i 29 Mart'ta tüm dünyaya tanıtacak.
Ali Ruhi Öztürk
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Müthiş bir telefon olacağa benziyor.