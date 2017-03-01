Galaxy S8'in Üçüncü Tuşunu Gösteren Net Kare!

Hakkında çok şey öğrendiğimiz Galaxy S8'in bu sızıntıyla birlikte gizlisi saklısı kalmadı! İşte Samsung Galaxy S8....

Galaxy S8'in Üçüncü Tuşunu Gösteren Net Kare!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Müthiş bir telefon olacağa benziyor.

Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Windows 10'a Store Dışı Uygulamaları Engelleme İşlevi!
SpaceX, Ay'a İnsan Gönderiyor!
General Mobile "GM 6 Android One" Tanıtıldı
iPhone Gboard Artık Doodle'ları Destekliyor
iPhone 8 Lightning Portunu USB-C ile Değiştirebilir

En Çok İndirilenler
CCleaner
Avira Free
VLC media player (64 Bit)
7-Zip (64 Bit)
avast Free Antivirus
İlginizi çekebilir