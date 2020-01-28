Galaxy S9'un Android 10 Güncellemesi Şubatta Geliyor

Samsung'un yenilenen yol haritası, Galaxy S9'un bir türlü gelmeyen Android 10 güncellemesi için yeni bir tarih verdi.

Galaxy S9'un Android 10 Güncellemesi Şubatta

Samsung'un yeni güncellediği Android 10 yol haritası, Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ın Android 10 güncellemesini şubatta alacağını söylüyor. 

Firma, bu telefonları ne zaman Android 10'a güncelleyeceği hakkında şimdiye kadar oldukça sessizdi. Bu şaşırtıcı bir durum değil çünkü firma, güncellemelerin hazırlanmasının ne kadar süreceği konusunda kullanıcılarıyla konuşmamayı tercih ediyor ve çoğu zaman güncelleme hazır olduğunda haberiniz oluyor. Galaxy S9 ve S9 Plus için iki aydır devam eden One UI 2.0 beta programının neden bu kadar uzun sürdüğünü kimse bilmiyor.

Galaxy Note 9'un birçok ülkede Android 10 güncellemesini aldığına bakarsak, firma ciddi sorunlar yaşıyor olsa gerek. Neyse ki bekleyiş, çok yakında sona erecek gibi görünüyor.

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