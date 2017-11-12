Galaxy S9 Mini'den İlk İşaretler mi?
Yeni bir sızıntı, Infinity Display özellikli bir Galaxy S9 Mini'den bahsediyor...
Yeni iddialara göre Samsung, kavisli Infinity Display ekran teknolojisine sahip 5 inç'ten daha küçük bir telefon geliştiriyor.
Note 8'i çıkmadan önce sızdırmasıyla tanınan Ice Universe'in Weibo'da yaptığı paylaşıma göre Samsung böyle bir telefon üzerinde çalışıyor ancak onu piyasaya sürüp sürmeme kararını henüz vermiş değil. Gönderi, bu telefonun Galaxy S9 Mini olup olmayacağını söylemiyor. Yine de Samsung kavisli ekranları diğer telefonlarına henüz taşımadığından kavisli bir S9 Mini üretmek, firma için yerinde bir tercih olabilir.
Bahsedilen telefon bir Mini modeliyse, onu Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus ile birlikte 2018'in ilk aylarında görebiliriz.
2017'nin başlarında Samsung'un Galaxy S8 Mini üzerinde çalıştığı söylenmişti ancak telefon gerçeğe dönüşmedi. Aynı kaderi bu telefonun da paylaşma olasılığı var. Yeni detaylar için bekliyor olacağız.
Zeynel A. Öztürk
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