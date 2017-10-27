Galaxy S9, Yapay Zeka Yetenekleriyle Gelebilir
iPhone X gibi amiral gemilerinin yapay zekayla gelmesi, Samsung'u ciddi bir iş için harekete geçirdi!
Pixel 2, iPhone X ve Huawei Mate 10 gibi 2017'nin üst düzey telefonlarının hepsi, yapay zeka yetenekleriyle geliyorlar. Telefonlar için bir sonraki büyük şeyin yapay zeka olma ihtimali var ve geride kalmak istemeyen Samsung, yeni işlemcisine kendi yapay zeka motorunu yerleştirebilir.
The Investor'ün raporuna göre Samsung, Çin merkezli yapay zeka firması DeePhi Tech'e "önemli bir yatırım" yaptı. Samsung'un bu firmayla ilgilenmesinin arkasındaki sebep, DeePhi'nin taşınabilir cihazlara yönelik sinir ağı temelli yapay zeka işlemcileri üretmesi. Buradan Samsung'un telefonlarına bir yapay zeka yongası yerleştirmek istediği anlamı çıkıyor.
Raporda ismi geçmese de, böyle bir yapay zeka yongasını taşıyacak en muhtemel ürünlerin başında Samsung Galaxy S9 ve Exynos 9810 yonga seti geliyor. Galaxy S9'un ABD sürümlerinde yer alması beklenen Qualcomm Snapdragon 845 işlemcinin de yapay zeka yeteneklerine sahip olacağı söyleniyor.
Samsung'un yapay zeka yongasıyla tam olarak ne yapacağı henüz bilinmiyor, ancak ana işlemcinin yükünü azaltmak ve pil verimliliğini artırmak, firmanın önceliği olabilir. Yapay zeka, Galaxy S9'da bulunacağı iddia edilen 3 boyutlu yüz tarama işlevinin de temelini oluşturabilir.
Detayları önümüzdeki sene öğrenmeye başlayacağız. Galaxy S9'un Mart 2018'de ortaya çıkması bekleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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