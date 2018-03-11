Galaxy S9'a ilgi yoğun. Tam 1.5 milyon kez...
Her ne kadar ön sipariş raporları iç açıcı görünmese de, Galaxy S9'un büyük ilgi çektiği bu gelişme ile birlikte kanıtlandı!
- Ercan Uğurlu
Samsung, bu yılın amiral gemisi Galaxy S9'u Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıttı ve hemen ardından da dünya çapında ön siparişlere başladı. Her ne kadar yeni amiral gemisi ilk gelen ön sipariş haberlerine göre şimdilik başarısızlık yaşasa da, yeni telefona ilgi olmadığını söylemek zor. Samsung, yeni akıllı telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus için Güney Kore'de bir tanıtım merkezi kurarak, yeni amiral gemisi ile insanları tanıştırmayı amaçlamıştı. Anlaşılan o ki bu konuda amacına ulaşmış.
Samsung, Galaxy S9 tanıtım merkezini Galaxy Studios olarak adlandırıyor. Güney Kore'de oldukça büyük bir alana kurulan Galaxy Studios tanıtım merkezi, kullanıcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Raporlara göre, yalnızca 5 gün içinde tam 1.5 milyon ziyaretçi tarafından ziyaret edilen bu tanıtım merkezi, muhtemelen ön siparişlere olumlu yansıyacaktır.
Şu an ön siparişte bulunan Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus, 16 Mart itibariyle Güney Kore'de piyasaya çıkacak. Elbette bu tarihle birlikte ülkemizde ve daha pek çok ülkede de satışta olacak. Samsung, şimdilik ön sipariş rakamlarını teyit etmiyor, ancak kısa sürede bu rakamlar net şekilde ortaya çıkacaktır.
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