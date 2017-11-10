Galaxy S9'da Beklenen Özellik Olmayabilir!
Bu sene Galaxy S8 almayıp paranızı Galaxy S9'a saklıyorsanız, beklenen bu özellik için çok büyük umutlar beslemeyin!
Samsung Galaxy S8'in sanal home düğmesi, firmanın parmak izi tarayıcısını ekranın içine yerleştirmeyi başaramadığının bir göstergesi. Yeni dedikodular, bu yeniliğin Galaxy S9'a da yetişmeyeceğini söylüyor ancak yeni bir umut ışığı var.
Technocodex'e göre Samsung, parmak izi sensörünün konumunu değiştiriyor. Sensörün LG V30 ve Google Pixel 2'de olduğu gibi ortaya taşınması muhtemel. Galaxy S8 ve Galaxy Note 8'in parmak izi sensörü, kameranın hemen yanında bulunduğu için bulması zor olabiliyor. Sensörü ararken kameraya dokunup onu kirletme olasılığınız, hiç de az değil.
Samsung'un parmak izi sensörünü ekranın altına koymanın yolunu bulamamış olması üzücü. Bu konuda tek sorun yaşayanın Samsung olmadığını da biliyoruz. Kenarsız ekranların bu seneki yükselişine benzer bir yükselişi 2018'de "görünmez" parmak izi sensörlerinde görebiliriz. Samsung'un bu teknolojiyi Galaxy Note 9'a getirmeyi başarıp başaramayacağını hep birlikte göreceğiz.
Zeynel A. Öztürk
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