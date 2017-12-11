Galaxy S9'da Çerçeve İyice Daralacak!
İddiaya göre Samsung Galaxy S9'un çerçevesi daha da ince olacak. Ama bu durum, düşündüğünüz etkiyi yapmayabilir!
Samsung Galaxy S9, 2018'de göreceğimiz ilk amiral gemisi cep telefonlarından olacak. Ama şimdiden Samsung'un bu sıradaki telefonu hakkında sayısız şey duyduk. En son söylenti ekran hakkında. Görünüşe bakılırsa ekranın Galaxy S8 ile aynı olan yönleri de, farklı olan yönleri de var.
Aynı olan yönü, görüntü oranı olan 18.5:9. Farklı olan ise çerçeve ve görünüşe bakılırsa bu çerçeve daha da incelecek. Bu durum, aynı boyuttaki bir cihaz için daha fazla ekran alanı demek.
Hatta haberlere göre ekranın kasaya oranı hem Galaxy S9'da hem de S9 Plus'ta %90 gibi yüksek bir oran olacak.
18.5:9 görüntü oranını korumanın arkasındaki sebep, görünüşe bakılırsa, tüm Samsung akıllı cep telefonlarındaki standardı korumak. Yeni Galaxy A'larda da 18.5:9 görüntü oranı olması bekleniyor, böylece hem uygulama yapımcıları hem de Samsung'un kendisi her zaman neyle çalıştıklarını bilecekler.
Galaxy S9'u ocak ayındaki CES 2018'de görme şansımız olduğu iddia edilmişti ama geçtiğimiz günlerde konuşan bir Samsung temsilcisi söyledikleriyle bu ihtimali yok etti. Bu yüzden cihazın şubat sonundaki Mobile World Congress'te veya biraz daha geç tanıtılmasını bekleyebiliriz...
H. Hüseyin Öztürk
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