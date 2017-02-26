Galaxy Tab S3 Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!
Samsung'un merakla beklenen yeni tableti Galaxy Tab S3, az önce tanıtıldı! İşte özellikleri, tüm merak ettikleriniz...
Son yıllarda Android'li tabletler sert bir düşüşte olsalar da Samsung henüz vazgeçmiş değil. Güney Koreli firma, yeni üst seviye tableti Samsung Galaxy Tab S3'ü bugünkü basın etkinliğinde tanıttı.
Başarılı Galaxy Tab S2'nin devamı niteliğindeki Tab S3, selefinin üzerinde önemli geliştirmeler yapıyor ve iPad Pro'yu kendisine rakip olarak seçiyor.
Samsung için Galaxy Tab S3'ün en önemli özelliklerinden biri, ekranı. 9,7 inç'lik 1536x2048 ekranda boyut ve çözünürlük konusunda bir değişiklik olmasa da, Super AMOLED teknolojisi daha parlak ve zengin renkler sunuyor. Tabletin yeni ekranı, HDR içeriğini destekliyor (HDR, bu sene MWC 2017'nin trendlerinden biri). 4K video ve 60fps desteğiyle Tab S3, çok iyi bir medya yürütme cihazı olma potansiyeline sahip.
Tab S2'nin aksine Tab S3'ün 8 inç'lik bir modeli olmayacak ve bu da büyük bir değişiklik. Yani Galaxy Tab S3 sadece 9,7 inç'lik bir ekranla gelecek.
Plastik arka kapak yerine cam kullanan Galaxy Tab S3'ün 237.3 x 169mm'lik boyutlarında neredeyse hiç değişiklik yok. Bununla birlikte Tab S3, 6mm ile biraz daha kalın ve 429 gramla biraz daha ağır.
Tabletlerde kameralara özen gösterilmesine pek alışık değiliz ancak Samsung, yeni tabletine 30fps 4K video kaydedebilen, otomatik odaklanma özellikli 13MP'lik bir arka kamera yerleştirmiş. Ön yüzde ise LED flaşlı 5MP'lik bir kamera bulunuyor.
USB Type C üzerinden şarj olan Galaxy Tab S3'te 6.000mAh kapasiteli bir pil var ve Samsung'a göre bu pil, 12 saat video oynatmaya olanak tanıyor.
Android 7.0 ile çalışan tablet, her zaman olduğu gibi Samsung'un kendi arayüzünü kullanıyor. Gücünü Snapdragon 830 yonga setinden ve 4GB RAM'den alan cihaz, en yeni teknolojilere sahip olmasa da, yeterince güce sahip olduğunu rahatça söyleyebiliriz.
Tabletin sadece bir depolama seçeneği bulunuyor: 32GB. Ancak 256GB'a kadar microSD kart yardımıyla depolama alanını genişletebiliyorsunuz.
Samsung Galaxy Tab S3, 0,7mm uçlu en son sürüm S Pen kalem ile geliyor ve Screen Off Memo gibi S Pen işlevlerini sunuyor. Dört stereo hoparlöre sahip Tab S3, klavye bağlantısını da destekliyor. Samsung, Tab S3'e parmak izi tarayıcısını eklemeyi de ihmal etmemiş.
31 Mart'ta piyasaya sürülmesi planlanan Samsung Galaxy Tab S3'ün fiyatı henüz açıklanmadı.
Zeynel A. Öztürk
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