Galaxy Tab S6'dan Çift Kameralı Sızıntı
Samsung'un birkaç hafta sonra tanıtılması beklenen amiral gemisi tabletinden yeni bir görüntü sızdı!
Samsung, son olarak geçen sene ağustosta piyasaya sürdüğü amiral gemisi Galaxy Tab S4'ten sonra yeni tabletini tanıtmaya hazırlanıyor.
Firma bu sene orta seviye Galaxy Tab S5e'yi satışa sunduktan sonra, Tab S5'i tamamen atlayacak ve yeni tabletini Galaxy Tab S6 adıyla üretecek gibi görünüyor. Sammobile'dan gelen görüntü (yukarıda) çift arka kameralı, kablosuz şarj olabilen bir S Pen'e sahip bir tableti gözler önüne seriyor.
Daha önceki dedikodulara göre Tab S6, bugünkü en üst seviye telefonlarda kullanılan Snapdragon 855 yonga seti ile gelecek. 6GB RAM'e sahip olacağı söylenen cihaz, Android 9 Pie işletim sistemini kullanacak. Galaxy Tab S4 geçen sene 1 Ağustos'ta tanıtılmıştı. Galaxy Tab S6'nın duyurusunun Galaxy Note 10'dan önce, önümüzdeki haftalarda yapılmasını bekleyebiliriz.
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