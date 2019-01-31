Galaxy View 2 Benchmark Puanı Ortaya Çıktı!
Samsung'un gelecek tableti Galaxy View 2, benchmark sonuçlarında kendini gösterdi.
- Ercan Uğurlu
Samsung, bundan 3 yıl kadar önce ilk dev tableti, Galaxy View'u tanıtmıştı. Kısa bir süre önce de Samsung'un yeni Galaxy View tableti üzerinde çalıştığı haberi gelmişti. Şimdi ise, Galaxy View 2'nin teknik özelliklerinin perdesi aralandı ve benchmark sonuçları ortaya çıktı. Görünüşe göre Samsung, yine yine dev bir Android tableti piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Galaxy View ile kullanıcılarının karşısına 18.4 inç boyutlu bir ekranla çıkan Samsung, bu defa nispeten daha ılımlı bir ekran üretiyor olabilir. Gelen bilgilere göre Galaxy View 2, 17.5 inç büyüklüğünde bir ekranın sahibi olacak.
Galaxy View 2 hakkında gelen raporlara göre, yeni cihazın kodu Samsung SM-T927A. 3 GB RAM ve Exynos 7885 işlemci ile çalışacak gibi görünen Galaxy View 2, sızan benchmark sonuçlarındaki listede Android 8.1 Oreo ile çalışıyor gibi görünse de, muhtemelen tanıtıldığında Android 9 Pie işletim sistemi üzerinde çalışıyor olacak.
SM-T927A modelinin aldığı Geekbench skorları ise, tek çekirdekte 1200 puan, çoklu çekirdekte 3987 puan olarak yansıyor. Orta segmente hitap edebilecek olan Galaxy View 2'nin Bluetooth 5.0 ve 802.11ac Wi-Fi desteği göstereceği ise daha önce sızmıştı. Bakalım önümüzdeki günlerde Galaxy View 2 ile ilgili başka ne tür bilgiler ortaya çıkacak.
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