Galaxy View Serisine 3 Yıl Aradan Sonra Devam!

Samsung'un 17.5" boyutunda olması beklenen Galaxy View 2 üzerinde çalıştığı iddia edildi!

Galaxy View Serisine 3 Yıl Aradan Sonra Devam!

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