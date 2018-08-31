Galaxy View Serisine 3 Yıl Aradan Sonra Devam!
Samsung'un 17.5" boyutunda olması beklenen Galaxy View 2 üzerinde çalıştığı iddia edildi!
Galaxy View neredeyse üç yıl önce piyasaya sürülen oldukça büyük bir Android tabletiydi. Fikir, tüketicilere televizyon kadar büyük olmayan, ancak normal tabletler kadar küçük olmayan bir ekran sunmaktı. Bazı kaynaklardan gelen bilgilere göre, Samsung sonunda Galaxy View'in ikinci modelini piyasa sunmaya hazırlanıyor.
Galaxy View 2'nin (büyük olasılıkla geçici bir isim) orijinalinin 18.4 inçlik ekranından biraz daha küçük olan 17,5 inçlik bir ekranı olacağı konuşuluyor. İki farklı şekilde hareket eden yerleşik bir kitap benzeri menteşeye sahip cihazın, kapalı şekildeyken ekranı bir çizim masası gibi 30 derecelik bir açıyla yukarı kaldırırken, açık yapılandırma ekranın bir dizüstü bilgisayar gibi dik durması sağlanacak. Orijinal Galaxy View'dan farklı olarak View 2'de hiç bir tutma yeri yok gibi görünüyor, bu nedenle menteşe tamamen kapalıyken dizüstü bilgisayar gibi taşınması gerekebilecektir.
Teknik özellikleri açısından, Galaxy View 2'nin önceki modeli gibi orta sınıf kategorisinde olacağı bildiriliyor. Bilinmeyen bir Exynos işlemci, Full HD ekran çözünürlüğü ve 3GB RAM olabilir. Yazılımda ise yeni bir "çok pencere işlevselliği" hakkında da bir konudan bahsediliyor. Bu ise yan yana çalışan ikiden fazla uygulamaya sahip olabileceği olarak yorumlanıyor. DeX desteğinin olmayacağı söyleniyor ancak Samsung'un sadece amiral gemisi cihazlarında DeX işlevselliği sunması göz önüne alındığında bu şaşırtıcı olmamalı. Bununla birlikte, Android 8.0 Oreo yüklü halde gelmesi olumlu bir nokta olacak.
Her ne kadar şu an spekülasyon seviyesinde de olsa bazı raporlar, Galaxy View 2'nin Kuzey Amerika telekominikasyon şirketi AT&T'ye gönderildiğini bildiriliyor. Başka bölgeler için durum belli değil. Ancak sınırlı sayıda piyasaya sürülecek olsa bile, 17 inçlik orta sınıf Android tabletler için fazla bir talep olmadığı aşikar.
Orijinal Galaxy View da fiyat performans değerlendirmesi yönünden biraz uçuk bir fiyata sahipti. Yeni ürünün ise piyasaya ne kadarlık bir fiyat etiketiyle sunulacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
Yavuz Alp Şimşek
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