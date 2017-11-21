Galaxy X'ten "Resmi" İpucu mu?
Samsung'un gerçeğe çok yaklaştığını bildiğimiz gizemli telefonu Galaxy X, bu sefer firmanın resmi web sitesinde "göründü"!
Samsung'un geçen yıllar içinde varlığından sıkça haberdar olduğumuz esnek telefonu, son dedikodulara göre önümüzdeki sene gerçeğe dönüşecek. Şimdi ise telefona ait bir sayfa, Samsung'un kendi web sitesinde keşfedildi.
Genellikle Galaxy X adıyla anılan telefonun SM-G888N0 model adını taşıdığı daha önceki raporlarda ortaya çıkmıştı. Şimdi ise aynı model adı, Samsung'un Güney Kore'ye özel resmi web sitesinde göründü. Henüz detaylarını bilmediğimiz cihaz hakkında başka yeni bir bilgi yok.
Yine de SM-G888N0 model adına bakarak bu telefonun Samsung'un diğer telefon serisine ait olmadığını rahatça görebiliyoruz. Zaten telefonun Galaxy X ile ilişkilendirilme nedeni de bu. Firmanın esnek telefonunu ne zaman tanıtacağı ise henüz belli değil. Bazı iddialara göre Samsung, ilk esnek, daha doğrusu katlanan ekranlı telefonunu Ocak'taki CES 2018'de tanıtabilir.
Zeynel A. Öztürk
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