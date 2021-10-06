Galaxy Z Flip 3'ün, Düşmelere Karşı Kayıt Tuttuğu Ortaya Çıktı!

Samsung, Galaxy Z Flip 3'ü garanti harici bırakacak kullanıcı hatalarını karşı ekstra önlemler almış gibi görünüyor. Yeni kapaklı katlanabilir telefonun, tüm "serbest düşüş" olaylarını günlüğe kaydettiği ortaya çıktı. Samsung mühendisleri, bir müşteri bir garanti talebinde bulunmak istediğinde, hasarın garanti kapsamında olup olmayacağını belirlemek için bu günlüklere başvurabiliyor.
Samsung mühendisleri, ivmeölçer verilerine dayalı olarak serbest düşüşleri kaydeden bu günlükleri kullanarak, onarım için getirilen bir Galaxy Z Flip 3'ün 1 metreden daha yüksek mesafelerden düşüp düşmediğini belirleyebiliyor. Böyle bir durumda Samsung, telefon garanti kapsamında olsa bile ücretsiz onarım sağlamama hakkına sahip.
Garanti kapsamında ücretsiz onarım verilen veya reddedilen Galaxy Z Flip 3 kullanıcılarından gelen birkaç hikaye ortaya çıkmış durumda. Bir Galaxy Z Flip 3 kullanıcısı, mühendislerin söz konusu cihazın üç kez düşürüldüğünü ve son düşüşün ekran kırılmadan 10 saat önce gerçekleştiğini belirlemesine rağmen Samsung'un telefonu garanti kapsamında tamir etmeye istekli olduğunu bildirdi. Ancak, garanti talebi satın alma tarihinden 14 gün sonra yapılmadığı için şirket biraz daha hoşgörülü davrandı. Bahsedilen kullanıcı şanslıydı, ancak herkes bu kadar şanslı olmayabilir.
Sonuç olarak, bir Galaxy Z Flip 3'ünüz varsa, telefonunuzu koltuğa bile atmayın. İvmeölçer verileri günlüğe kaydediliyor ve daha sonra bir Samsung servis merkezinde garanti talebinde bulunmanız gerektiğinde bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz.
Galaxy Z Fold 3'ün de aynı günlükleri tutup tutmadığı henüz net değil. Ama muhtemelen aynı durum Galaxy Z Fold 3 için de geçerlidir diye düşünüyoruz.
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