Galaxy Z Flip 3'ün, Düşmelere Karşı Kayıt Tuttuğu Ortaya Çıktı!

Garantinize değer veriyorsanız Galaxy Z Flip 3'ünüze karşı nazik olun: Galaxy Z Fold 3'ün, telefonun hangi yükseklikten ve kaç kez düştüğünü kaydeden ve buna göre garanti dahilinde onarım yapılıp yapılmayacağını gösteren bir kayıt sistemine sahip olduğu ortaya çıktı.

Galaxy Z Flip 3'ün, Düşmelere Karşı Kayıt Tutuyor!

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