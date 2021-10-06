Galaxy Z Flip 3'ün, Düşmelere Karşı Kayıt Tuttuğu Ortaya Çıktı!

Garantinize değer veriyorsanız Galaxy Z Flip 3'ünüze karşı nazik olun: Galaxy Z Fold 3'ün, telefonun hangi yükseklikten ve kaç kez düştüğünü kaydeden ve buna göre garanti dahilinde onarım yapılıp yapılmayacağını gösteren bir kayıt sistemine sahip olduğu ortaya çıktı.