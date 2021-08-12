Samsung Galaxy Z Flip3 Ön İncelemesi

Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılan "dikey katlanabilir" akıllı telefonu Galaxy Z Flip3'ü tüm yönleriyle değerlendirdik ve yakından tanıdık. İşte Galaxy Z Flip3 detaylı ön inceleme raporumuz.

  • Ercan Uğurlu
Oynat Samsung Galaxy Z Flip3 video inceleme Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılan "dikey katlanabilir" akıllı telefonu Galaxy Z Flip3'ü tüm yönleriyle değerlendirdik ve yakından tanıdık. İşte Galaxy Z Flip3 detaylı ön inceleme raporumu

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