Samsung Galaxy Z Flip3 Ön İncelemesi

Heyecanla beklenen Samsung Galaxy Unpacked 2021 gerçekleşti ve tanıtımda pek çok cihaz karşımıza çıktı. Şirketin amiral gemisi katlanan akıllı telefonu Galaxy Z Fold3'ün yanı sıra "dikey katlanabilir" yapıda tasarlanan Galaxy Z Flip serisinin yeni üyesi Galaxy Z Flip3 ve öte yandan Galaxy Watch 4 akıllı saati ile Galaxy Buds Plus 2 kulaklıklarıyla da tanıştığımızda etkinliğin hemen ardından her ürünü yakından tanıma ve kurcalama şansı bulduk. Burada ise Galaxy Z Flip3 hakkında edindiğimiz bilgileri sizlere aktaracağız.
Samsung Galaxy Z Flip3 özelliklerini ve hakkında ilk izlenimlerimizi hemen yukarıdaki videoda ve aşağıdaki makalede sizlerle paylaşıyoruz.
Samsung Galaxy Z Flip3 Tasarımı Nasıl?
Evet, Galaxy Z Flip3'ün önce tasarımına yakından bakalım, zira bu telefonun en dikkat çekici yanı tasarımı.
Fold3 ile daha geniş multimedya deneyimi sunan Samsung, Flip3'le ise gayet kompakt tasarımda şık bir akıllı telefon deneyimi yaşamak isteyenleri hedef alıyor. Açıkçası bizim de bir dönem kullanmaktan büyük keyif aldığımız kapaklı telefonları anımsatmasıyla favori modelimiz olan Galaxy Z Flip3, katlandığında cebe çok rahat sığıyor ve böylece günümüzün cebe sığdırmakta güçlük çektiğimiz telefonlarına kıyasla büyük fark yaratıyor.
Krem, yeşil, lavanta, Phantom Siyahı, gri, beyaz ve pembe gibi oldukça geniş bir renk yelpazesine sahip olan telefon, bu yönüyle de fark yaratırken, Samsung'un Galaxy Z Fold3 modeliyle birlikte "dünyanın ilk suya dayanıklı katlanabilir akıllı telefonu" olmasıyla da önemli bir model. Telefon IPX8 sertifikasına sahip ve bu sayede 1.5 metreye kadar suya, 30 dakika boyunca dayanıklılık gösterebiliyor.
Bu telefon da yine Armor alüminyum çerçeve ile hazırlanmış. Bu, Samsung'un şu ana dek ürettiği en sert alüminyum çerçeve olurken, telefonun cam yüzeyleri de Corning Gorilla Glass Victus ile korumalı yapıda tasarlanmış durumda. Bu sayede ekran ve çevre yüzeyler düşmelere ve darbelere karşı ekstra koruma sağlıyor.
Samsung Galaxy Z Flip3 Ekran Özellikleri
Biliyorsunuz, Galaxy Z Flip3'ün ekranı Galaxy Z Fold serisine karşılık dikey olarak katlanıyor ve böylece daha kompakt bir kullanım üretiyor. Öte yandan artık telefonun arka ekranı önceki modele göre daha büyük durumda. Arka kapaktaki ekran, 1.9 inç büyüklüğüne ulaşmış. Böylece bu ekran üzerinden tüm bildirimlerinizi büyük rahatlıkla görebildiğiniz gibi, telefonu kısa süreli kontrollerde açmak zorunda kalmıyorsunuz.
Super AMOLED panelden oluşan bu ekran ayrıca akıllı saatlerde gördüğümüz gibi arayüzlerle özelleştirilebiliyor. Böylece farklı arka planlarla kendinize özgü bir stil oluşturabiliyorsunuz. Ekranlar arasında dolaşarak uygulamalardan gelen bildirimleri görebiliyor, 8 adede kadar widget'a yine bu ekrandan ulaşabiliyorsunuz.
Ayrıca telefonun arka kameraları da bu ekranın yanında olunca, arka kamera ile selfie çekmek kolaylaşıyor. Telefonun yanındaki düğmeye çift basarak kamerayı açabiliyor, kameralar arasında ekranı yukarı aşağı çekerek dolaşabiliyor ve uzaktan elinizi kameraya göstererek hazır olduğunuzda selfie'nizi çekebiliyorsunuz. Aynı şey telefonun ekranı açık olduğunda kullanabileceğiniz ön kamerası için de geçerli elbette.
Flip3'ü açtığımızda tam bir akıllı telefon deneyimi yaşatan geniş ekrana ulaşıyoruz. Bu ekran 6.7 inç büyüklüğünde olurken, yine Dynamic AMOLED 2X panelden oluştuğunu görüyoruz. Infinity Flex Display kaplama ile gelen ekranın çözünürlüğü 2640x1080 piksel olurken, ekran tazeleme hızı da 120Hz şeklinde ayarlanmış. Böylece yüksek çözünürlük ve 120Hz adaptif ekran tazeleme hızı ile beraber güzel bir görüntü ürettiğini ve bunu sezgisel bir kullanma deneyimi ile pekiştirdiğini şu aşamada söyleyebiliriz.
Bu arada bu telefonda da ekrana entegre parmak izi tarayıcı yerine, bu sensör telefonun yanına konumlandırılmış. Böylece parmak izinizi ile telefonu açabiliyor, yine yüz tanıma yoluyla da alternatif üretebiliyorsunuz.
Samsung Galaxy Z Flip3 Teknik Özellikleri
Samsung, Galaxy Z Flip3'ü de tıpkı Galaxy Z Fold3 gibi üst çizgide performans için tasarlamış ve bunun için telefonun kalbine Qualcomm Snapdragon 888 işlemciyi yerleştirmiş. RAM kapsitesinin 8 GB olduğu telefonda depolama alanı ise 128 GB ve 256 GB seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. Böylece telefon tepe modellerde gördüğümüz gibi üst gömlek performans grafiği çizecektir. Elbette elimizdeki örnek şu an için henüz mühendislik örneği olduğu için telefonun performansına yönelik testleri şu aşamada gerçekleştiremedik. Daha sonra elimize ulaştığında daha detaylı olarak hem teknik kadrosuna ilişkin performans testlerini hem pil ömrü hem de kamera yeteneklerini değerlendireceğiz. Bu arada telefonun batarya kapasitesinin de 3300 mAh olduğunu söyleyelim.
Android 11 işletim sisteminin bulunduğu telefonda, elbette Samsung'un One UI arayüzünün son sürümü de karşımıza çıkıyor. Bu arayüz hem ön yüklü olarak gelen, hem de 3'üncü parti uygulamalarda, telefonun katlama açılarına göre otomatik olarak optimize olabiliyor, bunların ayarlarını kontrol edebiliyorsunuz. Bundan da daha sonra detaylı incelemede bahsedeceğiz.
Samsung Galaxy Z Flip3 Kameraları
Son olarak Flip3'ün kameralarına geri dönelim. Az önce de bahsettiğimiz arka kameraların her 2'si de 12 MP çözünürlüğüne sahip. Ana kamerada Dual Pixel AF ve OIS desteği yer alırken, bu kamera f/1.8 diyafram açıklığına sahip. İkinci kamera ise ultra geniş açılı olarak bulunuyor ve 123 derecelik çekim yapabiliyor.
Telefonun iç ekranındaki ön kamera ise, 10 MP ölçüsünde konumlanmış. f/2.2 diyaframlı bu ön kamera da 80 derecelik çekim yapabiliyor ve 1.22 mikrometre lens içeriyor.
Sonuç
Evet, Galaxy Z Fold3'ten sonra yakından baktığımız Samsung Galaxy Z Flip3 de bu şekilde. Telefonun Samsung Galaxy Z Flip3 Türkiye fiyatı biz bu ön incelemeyi yaparken henüz belli değildi. Ancak yakın zamanda belli olur kanaatindeyiz ve Samsung Türkiye açıklar açıklamaz, sizlerle paylaşacağız. Öte yandan Galaxy Z Fold3 incelemesini de detaylı olarak önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız ve telefonun artılarını eksilerini ayrıca değerlendireceğiz.
GÜNCELLEME: Galaxy Z Flip3 için tavsiye edilen tüketici fiyatı KDV dâhil 11.999 TL olarak belirlendi.
Samsung Galaxy Z Flip3 Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi: Android 11
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888
- Ana Ekran: 6.7 inç Dynamic AMOLED 2X Display (2640x1080)
- Arka Ekran: 1.9 inç Super AMOLED (260x512)
- RAM: 8 GB
- Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB (UFS 3.1)
- Artırılabilir Hafıza: Yok
- Ön Kamera: 10 MP
- Arka Kamera: 12 MP, 12 MP
- Batarya: 3300 mAh
- Su Dayanıklılığı: IPX8
- Ağırlık: 183 gram
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