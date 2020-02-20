Galaxy Z Flip'te DeX Yok, Peki Daha Sonra Gelecek mi?

Galaxy Z Flip'te Samsung'un sevilen bir işlevinin yokluğu dikkat çekti.

Galaxy Z Flip'te DeX Yok, Peki Sonra Gelecek mi

Samsung'un en yeni telefonlarından Galaxy Z Flip, cihazı masaüstü PC'ye benzer şekilde kullanmaya izin veren DeX desteğini sunmuyor. En azından Twitter'da paylaşılan ekran görüntüsü, cihazda yapılan "DeX" aramasının sonuç vermediğini gösteriyor.

Güney Kore'de alınan ekran görüntüsünde DeX'in Galaxy Z Flip'te yer almadığı görünüyor. Ancak bu geçici bir durum da olabilir. Galaxy Fold'un da çıktığı anda DeX desteği sunmadığı, işlevi daha sonra bir firmware güncellemesiyle aldığı biliniyor. Galaxy Z Flip gibi pahalı bir telefonun bu işlevi sunması bekleniyor, ancak aslında DeX'in geleceğinin bir garantisi yok.

Galaxy Z Flip'te Snapdragon 855+ işlemci bulunuyor, bu yüzden DeX desteği sunmaması için bir neden yok gibi görünüyor. Galaxy Z Flip'in işlevi gelecekte alıp almayacağı, bir süre merak konusu olmaya devam edecek gibi görünüyor.

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