Game of Thrones'un yeni Teaser'ı yayınlandı!
Final sezonuyla karşımıza çıkacak Game of Thrones'un teaser'ı, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
- Barış Terun
Game of Thrones'un yedinci sezonun son bölümü 27 Ağustos 2017'de, HBO tarafından yayınlanmıştı. Dizinin final sezonu için yaklaşık 2 yıllık bir bekleme süresi belirlenmişti. Neyse ki çoğu gitti azı aldı; yapımın 8.sezonunun ilk bölümü 14 Nisan 2019 tarihinde tutkunları ile buluşacak.
Gün itibariyle Game of Thrones'un yeni teaser'ı(dikkat çekmek ve kafalarda soru işareti uyandırma amacıyla çekilen reklam videosu) yayınlandı. Teaser'ın amacına kesinlikle ulaştığını söyleyebiliriz. Zira, şimdiden dizinin finali hakkında binlerce komplo teorisi üretildi.
Önümüzdeki satırlarda bolca spoiler var!
Teaser'da görüldüğü gibi; Jon Snow, Sansa Stark ve Anya Stark, Stark Ailesi Anıt Mezarlığı'nda bir araya geliyorlar. Söz konusu mozolede, hayatlarını kaybeden Ned Stark ve Catelyn Tully'nin heykelleri var. Asıl şok ise teaser'ın son anında karşımıza çıkıyor. Üçlü kendi heykelleri ile karşılaşıyor. GOT evreninde; geleneksel olarak, sadece ölenlerin heykellerin dikildiğini belirtelim. Tam da bu noktada, zemini buzlar kaplamaya başlıyor(bilindiği gibi buz, Night King ve Ak Gezenlerin alameti-farikası).
Elbette bu ciddi bir şaşırtmaca olabilir. Serinin tutkunları; daha önce de "Yüzler Duvarı" videosunda, pek çok figürün yüzlerini görmüş lakin bahsi geçen karakterlerin çoğu hayatta kalmayı, hatta birisi ölümden bile dönmeyi başarmışlardı. Kısacası HBO, nasıl gündeme geleceğini iyi biliyor.
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