Gameloft, Windows 10 Mobile'ı Terk Ediyor
Microsoft'un kaderine terk ettiği Windows 10 Mobile, bir oyun devi tarafından daha terk edildi.
Windows Phone'lar için kötü bir yıl daha geride kalıyor ancak henüz telefonun tutkunlarını üzen haberlerin sonu gelmiş değil. Microsoft'un Windows 10 Mobile'a yeni özellik eklemeyi durdurduğunu birkaç ay önce duymuştuk. Büyük firmaların uygulamalarını ve oyunlarını mağazadan çekmelerine de şahit olduk. Son olarak Joe Belfiore'un Windows 10 Mobile'ın "artık odak noktasında olmadığını" söylemesiyle platformun çöküşü kesinleşmişti.
Şimdi ise popüler oyun firması Gameloft, Windows 10 Mobile platformunu terk etme kararı aldı. Dragon Hunter 5'i Windows Mobile platformu için artık güncellemeyeceğini açıklayan Gameloft, muhtemelen yeni oyunlarını da Windows Mobile'a sunmayacak.
Firma, platformda kalan kullanıcılara desteklenen platforma geçmeleri için bir şans veriyor. Verilerini yeni bir cihaza taşımak isteyenlerin buradaki talimatları izlemeleri yeterli.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Windows 10 mobile Android ve ios sistemlerine göre çok farklı ve harika özellikleri olan ve kullanıcılarının sistemin kendisiyle ilgili pek de şikayeti olmamasına rağmen terkedilmesini; hatta bizzat Microsoft tarafından ölüme mahkum edilmesini anlamıyorum.Windows 10 Mobile in arkasında durulmuş olsa pazarda kendini fazlasıyla yer bulabilecek bir sistemdi bana göre.