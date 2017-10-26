Gameloft, Windows 10 Mobile'ı Terk Ediyor

Microsoft'un kaderine terk ettiği Windows 10 Mobile, bir oyun devi tarafından daha terk edildi.

Gameloft, Windows 10 Mobile'ı Terk Ediyor

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Windows 10 mobile Android ve ios sistemlerine göre çok farklı ve harika özellikleri olan ve kullanıcılarının sistemin kendisiyle ilgili pek de şikayeti olmamasına rağmen terkedilmesini; hatta bizzat Microsoft tarafından ölüme mahkum edilmesini anlamıyorum.Windows 10 Mobile in arkasında durulmuş olsa pazarda kendini fazlasıyla yer bulabilecek bir sistemdi bana göre.

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