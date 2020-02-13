Gboard'a Yeni "Emoji Etiketleri" Geliyor

Google, 2018'in sonuna doğru yüzünüzü taratarak, emoji benzeri etiketler oluşturmanıza izin veren bir işlev sunmuştu. Şimdi ise firma, Android klavyesi Gboard'a yeni bir işlev daha ekledi.
Şu an Gboard'un beta kullanıcıların tarafından erişilebilen işlev, belirli yüz simgelerinin alternatif sürümlerini görüntülemenize ve bunları Messenger, WhatsApp gibi platformlarda etiket olarak göndermenize izin veriyor. Etiket sürümü olan ifadeler, hayvanlardan ve yüzlerden oluşuyor.
Kullanıcılar, yeni emoji etiketi işlevini Gboard ayarlarından açıp kapatabiliyorlar. Yeni seçenek beta aşamasında olduğundan, tüm ifadelerin etikete dönüştürülmemesi normal. Google için her şey yolunda giderse, işlevin betadan çıkıp tüm Gboard kullanıcılarına ulaştığını görebiliriz.
Yeni emoji etiketlerini hemen denemek istiyorsanız, Play Store'dan beta testine kaydolabilirsiniz. Bunun ardından Gboard uygulamasını güncellediğinizde yeni işlevi görebileceksiniz.
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