Gboard'a Yeni "Emoji Etiketleri" Geliyor

Google'ın Android'deki klavye uygulaması, yüz ifadelerini diğer plaformlara gönderilebilen etiketlere dönüştüren bir işlevi test ediyor!

Gboard'a Yeni Emoji Etiketleri Geliyor

Google, 2018'in sonuna doğru yüzünüzü taratarak, emoji benzeri etiketler oluşturmanıza izin veren bir işlev sunmuştu. Şimdi ise firma, Android klavyesi Gboard'a yeni bir işlev daha ekledi.

Şu an Gboard'un beta kullanıcıların tarafından erişilebilen işlev, belirli yüz simgelerinin alternatif sürümlerini görüntülemenize ve bunları Messenger, WhatsApp gibi platformlarda etiket olarak göndermenize izin veriyor. Etiket sürümü olan ifadeler, hayvanlardan ve yüzlerden oluşuyor.

Kullanıcılar, yeni emoji etiketi işlevini Gboard ayarlarından açıp kapatabiliyorlar. Yeni seçenek beta aşamasında olduğundan, tüm ifadelerin etikete dönüştürülmemesi normal. Google için her şey yolunda giderse, işlevin betadan çıkıp tüm Gboard kullanıcılarına ulaştığını görebiliriz.

Yeni emoji etiketlerini hemen denemek istiyorsanız, Play Store'dan beta testine kaydolabilirsiniz. Bunun ardından Gboard uygulamasını güncellediğinizde yeni işlevi görebileceksiniz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Zorunlu Trafik Sigortasının avantajları

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Hakan Muhafız 3.sezon ne zaman? Hakan Muhafız 3.sezon oyuncuları kimler?
Çinliler Corona Virüsü'ne karşı köpeklerine de maske takmaya başladı
İnsanlık tarihini değiştirecek şaşırtan keşif! Batı Afrika'da "hayalet" nüfus ortaya çıktı
Facebook'ta "Tanıyor Olabileceğin Kişiler" listesi ile öz babasını buldu
Günün En çok Okunanları
EA'den, Need for Speed Oyunları İçin Yeni Dönem Kararı!
Galaxy Note 20'nin Ekranı Arka Yüzüne Kadar Kıvrılabilir
Emotet Trojanı'nın Yeni Sürümü WiFi Ağlarında Yayılıyor
ABD Makhemesi, Apple'ı Reddetti!
Google Play Protect, Kullanıcıları İşte Böyle Korudu!

 

 