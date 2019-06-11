Gears 5 Üç Kişilik Oyun Moduyla Geliyor!
Gears 5 ile beraber, sevilen seriye üç kişilik co-op oyun modu da ekleniyor!
- Levent Öztürk
Microsoft'un Xbox E3 sunumu sırasında The Coalition tarafından Gears 5 için 10 Eylül yayım tarihi verildi ve uzun süredir devam eden seri için pek çok yeni bilgi sunuldu. Daha önce de açıklandığı gibi oyunun hikayesi bu sefer Kait'i takip ediyor ve bir Gears hikayesi sırasında ilk defa üç oyuncu bir araya gelerek co-op oynayabilecek. Ayrıca hikaye modu, marka tarafından şu ana kadar geliştirilenlerin en büyüğü olarak tanımlanmakta.
Horde, Versus bu oyunda da harita yapımı ile beraber geri dönüyor ve geliştirici, gösterim sırasında Escape adlı co-op modu duyurdu. Bu mod "agresif, yüksek riskli co-op modu" olarak tanımlanıyor ve temel olarak üç oyuncuyu intihar görevine gönderiyor.
Horde modu gamescom'da tanıtılacak ve Versus, 17 Temmuz tarihinde Gears 5 Tech Test sırasında oynanabilir olacak. Sadece oyunu ön sipariş edenler veya Xbox Game Pass'e üye olanlar bu teste katılabilecek.
Gears 5, Xbox One, Windows 10 ve Steam üzerinde sunulacak ve Xbox Game Pass'da da yer alacak. Xbox Game Pass Ultimate üyeleri ise oyuna diğerlerinden dört gün önce başlayabilecek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın