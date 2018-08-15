Geç Önyükleme, Chrome'u Hızlandıracak!
Google Chrome, yeni özelliği sayesinde internet gezintisini fark edilir derecede hızlandıracak!
Google Chrome, en popüler tarayıcı olma özelliğini taşıyor ve Google'ın gözde tarayıcısı, sürekli yeni arayüz, özellik ve düzeltmelerle geliştiriliyor. Google, Chrome dağıtımlarını ise dört kol üzerinden tamamlıyor: Stabil, Beta, Geliştirici ve Canary (Madenlerde zehirli gaz yayılmasından ilk etkilenen canlı olarak madencileri uyaran kanaryadan gelen bir isim.) Son zamanlarda Canary yapısı üzerinde test edilen bir özellik ise oldukça önemli, çünkü Google'ın stabil Chrome tarayıcısına da eklemesi muhtemel olan bu özellik, gündelik kullanıcıların internette gezinme deneyimini gerçekten hızlandırabilir.
Bleeping Computer'a göre, "lazy loading" (geç önyükleme) olarak tanınan bir özellik son birkaç gündür Chrome Canary yapılandırmasında kullanılabiliyor. Eğer sadece yeni özellikleri test amaçlı olarak kullanılan ve gündelik kullanım için yeteri kadar stabil olmayan Chrome Canary sürümüne sahipseniz, chrome://flags adresine gidip:
- chrome://flags/#enable-lazy-image-loading
- chrome://flags/#enable-lazy-frame-loading
kod bayraklarını açmanız yeterli. Bu özelliği açmak, Chrome'un ziyaret ettiğiniz internet sitesinin sadece ekranda görünen ögelerini yüklemesini sağlayarak sistem kaynaklarının üzerinden büyük bir yükün kalkmasını sağlıyor. Siz sayfada gezindikçe de önbelleğe diğer ögeler yüklenecek. Sistemin bu sayede ağır bir yükü zaman içerisinde yayarak altından rahatlıkla kalkmasını sağlıyor. Programlamada uzun yıllar boyu kullanılmış olan bu konseptin adı ise "Lazy Loading", yani "Yavaş yükleme", veya "Geç önyükleme" olarak da tanımlanabiliyor. Bu önyükleme tekniğinin özellikle eski ve alt seviye donanımlarda büyük farklar yaratacağını söyleyebiliriz. Aslında bu özellik tam da bu sebeple Google Chrome'un Android sürümünde bir süredir kullanılıyordu, ancak bu kodların Google Chrome Canary'nin masaüstü sürümünde görülmesi de Google'ın bu özelliğin kişisel bilgisayarlarda kullanılmasına sıcak baktığının da müjdecisi. Yeniliğin yakın zamanda Chrome Beta, oradan da Stabil yapıya gelmesini bekliyoruz.
Ancak geç önyüklemenin uygulamasında da zorluklarla karşılaşıldığı da bir gerçek. Akla gelen iki sorun şu şekilde olabilir:
- "Yazdır" veya "Kaydet" komutlarının kullanımında olası hatalar. Bu komutları kullanmak için sayfanın bilgisayar hafızasına tamamen yüklenmiş olması gerekiyor.
- Kötü internet bağlantısı yüzünden kullanıcılar sayfaya ait bazı resimleri ve "iFrame" ögelerini atlayarak sayfanın alt kısımlara doğru hareket ettiğinin farkında olmayabilir.
Bazı internet sitesi sahipleri kendi sayfalarının "lazy loading" mağduru olmaması için ileride kendi sayfalarına bu önyüklemeyi reddedecek kodlar eklemek isteyebilirler. Bu sebeple Google, W3C (Worldwide Web Consortium, Internet Konsorsiyumu) ile bir HTML etiketi üzerinde çalışıyor. Web sayfalarına eklenebilecek bu etiket ile tarayıcıların "geç önyükleme" fonksiyonunu kullanıp kullanamayacakları seçiminin websitesi sahiplerine bırakılması mümkün olabilir.
Geç Önyükleme'nin ne zaman stabil kanala geleceği net değil, ancak bunun olması için özelliğin önce Chrome'a ait Geliştirici ve Beta kanallarında da test edilmesi gerekecek.
Doğan Kürşat Aktaş
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