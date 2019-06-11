GeForce RTX, Steam Raporunda "Neredeyse" Yok!
NVIDIA'nın ışın izleme teknolojisine sahip yeni ekran kartları GeForce RTX'ler, en azından Steam platformunda pek de istenileni başarabilmiş değil!
- Ercan Uğurlu
Steam raporu açıklandı. Pek ço kategoride farklı alanlarda yapılan araştırmanın donanım ayağında ise, NVIDIA için "kısmen" üzücü bir sonuç var. Rapora göre, anlaşılan oyuncular GeForce RTX'lere NVIDIA'nın beklediği ilgiyi göstermediği görülüyor.
NVIDIA'nın ışın izleme teknolojili GeForce RTX ekran kartları bir süre önce ortaya çıkmış ve o zamandan bu zamana oyuncuları heyecanlandırmıştı. Yeni bir teknoloji olması sevindiriciyken elbette gelişime ihtiyacı olduğu açık ve ışın izleme özelliğinden yararlanılabilecek oyunların artması bir süreç meselesi. Bu iki neden de yeni kartların satın alım noktasında gereken ilgiyi görmemesine sebep olmuş olacak. Zira Steam raporlarında RTX oranı bir hayli düşük.
Steam'in açıkladığı mayıs ayı raporuna göre Steam kullanıcıları arasında total GeForce RTX kullanımı yalnızca yüzde 2.62. Daha detaylı analizde ise, GeForce RTX 2060'ın mayıs ayında yüzde 0.14'lük bir artış göstererek yüzde 0.68 oranına ulaştığı görülüyor. GeForce RTX 2070 ise yüzde 0.10 artış tercih edilebilirliğini yüzde 0.95'e çekerek RTX ailesinde şu an liderlik koltuğunda.
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti'ın durumu ise yok denecek kadar; artış yalnızca yüzde 0.05. Totalde ise yüzde 0.35'lik bir dilimde bu kart mevcut. RTX 2080 ise yüzde 0.64 oranında tercih edilmiş.
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