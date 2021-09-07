Geleceğin İnsan Araçları, Karınca Dişlerinden Faydalanacak

Bilim insanları, karınca dişlerinin süper gücünün arkasındaki sırları araştırıyor ve bulgularını insanlığın geleceği için kullanmak istiyor...

  • Ercan Uğurlu
Karınca Dişlerinin Ardındaki Süper Güç

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