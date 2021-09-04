Bir Sosisli Sandviçin, Sizi Ölüme 36 Dakika Yaklaştırdığını Biliyor musunuz

Tek bir sosisli sandviçin, ömrünüzü 36 dakika azaltacağı hiç aklınıza gelir miydi? Yeni bir araştırma, yiyeceklerin insan ömrü üzerindeki etkisini dakikalara vurdu...

04 Eylül 2021 02:30

Levent Öztürk