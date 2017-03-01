General Mobile "GM 6 Android One" Tanıtıldı
General Mobile'ın Android One'lı yeni telefonu GM6, MWC'de ortaya çıktı! İşte özellikleri...
General Mobile "GM 6 Android One" ile akıllı telefon kullanıcılarına en iyi kullanım deneyimini sağlamak için gerekli donanım ve güncel yazılımı bir arada sunuyor.
Kullanıcılar "GM 6 Android One" ile android işletim sisteminin en güncel versiyonunu kullanma avantajının yanında, flaşlı 8 MP ön kamerası ile harika Selfie'ler çekerken, 4.5G ile Süper hızlı internet ile diledikleri anda istedikleri bilgiye erişim ve paylaşım imkanına sahip olabilecekler. "GM 6 Android One", üstün teknolojik özellikleri kaliteyi hissedecekleri harika bir tasarım ile de tamamlıyor.
General Mobile başarısını, Dünya'ya Android One ile açılarak devam ettiriyor
General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, Google ile Android One programı çerçevesinde gerçekleştirilen işbirliğinin dördüncü ürünü olarak General Mobile "GM 6 Android One"ı lanse etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yaman; ''Android One programı çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz iş birliğimizin ilk ürünü General Mobile 4G, birçok ülkede önemli başarılara imza attı,[MOU1] yapılan araştırmalarda en çok tercih edilen telefonlar sıralamasında üst sıralarda yer aldı. Ardından Android One programının ikinci ve üçüncü telefonu, General Mobile "GM 5" ve "GM 5 Plus" modelimizi 20 ülkede satışını gerçekleştirerek dünya çapında başarılara imza atmaya başladık. Yeni ürünümüz "GM 6 Android One" ile 45 ülkede General Mobile ürünlerinin satışını yapmayı ve başarılarımızı artırmayı hedefliyoruz." diye belirtti.
GM 6 Android One: 'Gelişmiş Teknolojisi ile Kullanıcıların Beklentilerine Cevap Verecek''
General Mobile Genel Müdürü Muzaffer Gölcü, Android One programı çerçevesinde General Mobile tarafından geliştirilen "GM 6 Android One"ı tasarlarken tüketicilerin en güncel ihtiyaç ve taleplerini değerlendirdiklerini belirtti.Gölcü şunları söyledi: "GM 5 Plus modelimiz şık, ince ve metal çerçeveli, kaliteyi hissedebilecekleri tasarımıyla akıllı telefon kullanıcılarından tam not aldı. GM 6 Android One'ın tasarımını geliştirirken de yine tüketicilerin en güncel beklentilerini dikkate aldık. Günümüzde fotoğraf çekimi selfie ile bütünleştiği için flaşlı 8 MP ön kamera ve Dual Tone flaşlı 13 MP arka kamera ile birlikte üstün bir fotoğraf ve video kalitesi sunuyoruz. Kullanıcılarımıza sınıfında lider bir selfie deneyimi yaşatacağız. Mediatek işbirliği ile geliştirilen 64 Bit mimarisine sahip MT6737T (4x1.5GHz) güçlü işlemci ve 4.5G modem sayesinde kullanıcılarımız hızlı interneti telefonlarında deneyimleyebilecekler. Cihazı geliştirirken, tek elle kullanılabilecek en büyük ekran olan 5 inç boyutunu tercih ettik ve Corning® tarafından lanse edilen en dayanıklı ekran camı olan Gorilla® Glass ekranı kullanarak GM6 Android One'ı geliştirdik."
Gölcü, GM6 Android One'ın; 0.2 milisaniyede algılama hızı sunan parmak izi okuma özelliğinin ve 3GB RAM ve 32GB dahili 128GB arttırılabilir hafızası ile de güçlü bir donanıma sahip olacağını belirtti. Dolby ile yaptıkları ortaklığa değinen Gölcü, "GM 6 Android One ile donanım destekli geliştirilen yazılım sayesinde sanal surround deneyimi yaşamak mümkün." dedi. Gölcü, ayrıca GM 6 Android One'ı Space Gray, Gold ve Rose Gold olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile, Single ve Dual SIM versiyonları ile pazara sunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.
|
GM 6 Android One
|
Boyutlar
|
144 x 71.3 x 8.6 mm
|
Ağ
|
4.5G, Cat4 150/50 Mbps, VoLTE, ViLTE, VoWifi
|
Ekran
|
5.0" IPS HD (1280x720) 2.5D Corning® Gorilla® Glass
|
İşlemci & CPU
|
MediaTek MT6737T, 64bit Quad Core 1.5 GHz
|
İşletim Sistemi
|
Android 7.0 (Nougat)
|
Kamera
|
Arka: 13MP AF Dual Tone Flaşlı - Ön : 8MP FF flaşlı
|
Parmak izi okuyucu
|
Finger Print (0.2 msn)
|
Bağlantı
|
WiFi 802.11 a/b/g/n , Bluetooth v4.1, Micro USB
|
Hafıza
|
3GB RAM + 32GB dahili hafıza, 128 GB'a kadar Micro SD desteği
|
Pil
|
3000mAh
|
Sensör
|
Accelerometer, Proximity, E-Compass, Gyro, Hall Switch, Light
|
GPS
|
A-GPS, GLONASS,
|
FM Radyo
|
Dahili FM Radyo alıcısı
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın