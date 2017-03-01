General Mobile "GM 6 Android One" Tanıtıldı

General Mobile'ın Android One'lı yeni telefonu GM6, MWC'de ortaya çıktı! İşte özellikleri...

GM 6 Android One tanıtıldı

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