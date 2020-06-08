Getir Artık Huawei AppGallery'de!

Kullanıcılarına dakikalar içinde mutluluk taşıyan Getir, Huawei AppGallery'deki yerini aldı. Dünyanın en büyük 3. uygulama mağazası olan AppGallery'de Huawei kullanıcıları ile buluşan Getir, altyapı olarak Huawei Mobil Servisleri'ni de kullanmaya başladı.

Getir Artık Huawei AppGallery'de!

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de, 1500'ün üzerinde ürünü haftanın 7 günü, gece gündüz, dakikalar içinde kullanıcılarına ulaştıran akıllı telefon uygulaması Getir, Huawei AppGallery'ye eklendi. Huawei Mobil Servisleri altyapısı için güncelleme yapan Getir, böylece tüm Huawei kullanıcılarına açılmış oldu. Huawei, Türkiye'ye özel lokal uygulamaları hızla resmi uygulama mağazasına katarak tüm kullanıcılar için benzersiz bir kullanım deneyimi yaratmayı sürdürüyor.

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang ise cümlelerinde şu sözlere yer verdi: "Türkiye, Huawei Mobil Servisler (HMS) eko-sistemini ve dünyanın 3. büyük uygulama mağazası AppGallery'i lokal anlamda geliştiren lider ülkelerden biridir. Bu bağlamda, Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Getir'in Huawei'nin resmi uygulama mağazası AppGallery'ye entegrasyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Türkiye ekibimiz HMS eko-sistemini geliştirmek ve bu sayede tüm kullanıcıların taleplerini karşılamak için hızlıca yol alıyor. Getir sadece AppGallery'de bulunmakla kalmayacak, yakın zamanda birlikte tüketicilerimize avantajlı fırsatlar ve kampanyalar da sunacağız."

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