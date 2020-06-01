İşte "Pili Bitmeyen" ve Kırılmayan Telefon: Oukitel WP6!

Sessiz sedasız satışa sunulan Oukitel WP6 adındaki ilginç telefon, sahip olduğu özelliklerle belki de "en güçlü" akıllı telefon. Pili bitmek bilmiyor, sağlamlığıyla da ilgi çekiyor.