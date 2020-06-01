İşte "Pili Bitmeyen" ve Kırılmayan Telefon: Oukitel WP6!

Modern akıllı telefonlardan beklediğimiz en önemli gelişmenin pil teknolojisine yönelik olduğu muhakkak. Nispeten eskisine göre daha uzun süreler dayansalar da, yine de öyle veya böyle günün sonunda şarj etmemiz gerekiyor. Ortaya çıkan bu telefon ise, bunu ortadan kaldırdığı iddiasıyla farkındalık yaratıyor.
Oukitel WP6 adındaki telefon, tam 10 bin mAh kapasitesinde bataryaya sahip olmasıyla pili bitmek tükenmek bilmeyen bir model. Böylece bir mobil şarj cihazı gibi duran Oukitel WP6, acil durumlarda diğer cihazları şarj etmek için de tasarlanmış.
Elbette bu dev batarya sebebiyle büyük ve kalın bir telefon olan Oukitel WP6, üzerindeki ekstra koruma yüzeyiyle beraber aynı zamanda çok sağlam. Bu sayede esktrem koşullara karşı da dayanıklı duran telefon, şu an ancak AliExpress üzerinden alıcı buluyor ve fiyatı ise 213 Dolar.
Oukitel WP6, 6.3 inç boyutunda ve 1080x2340 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip. 10 bin mAh kapasitesinde batarya ve 18W şarj cihazıyla gelen telefon, MediaTek Helio P70 işlemciden güç sağlarken, telefonda 48 MP Sony ana kamera ve 16 MP ön kamera kullanılmış.
Android 9 işletim sistemi içeren telefon, suya da IP68 sertifikası çerçevesinde dayanıklı.
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