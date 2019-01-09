Giysilerinizi katlamaktan bıktıysanız...
Giysilerinizi katlamaktan bıktıysanız CES'te sizin için iyi bir çözüm var!
CES 2019'daki salonlardan birinde saklanan Foldimate giysi katlayıcı, akıllı çamaşır makinelerinin şu ana kadar yapamadıklarını yapabiliyor - çamaşırlarınızı temizlemenizi eğlenceli hale getiriyor.
Kıyafetleri el ile Foldimate'a yerleştirmeniz gerekiyor ancak yapmanız gereken tek şey bu. Yaklaşık beş saniye sonra makine onları alt kısmından dışarıya çıkartıyor ve tamamlandığında bir zil sesi çıkarıyor.
Şirket, her tür giysiyi sadece beş dakikada katlayabileceğinizi tahmin ediyor.
CES 2019'da bir tişörtün yaklaşık beş saniye içinde katlandığı bir gösteri düzenlendi. Gösteride bir tişörtün iki omuzunun klipslenmesi yetti ve makine işin geri kalanını halletti. Sadece tişörtlerin katlanması gösterilse de şirket ayrıca gömlekleri, pantolonları ve bazı havluları da katlayabileceğini iddia ediyor.
Foldimate'ı ilk defa duymuyoruz, ancak makinenin bir teknoloji gösterisinde ilk kez tanıtıldığını gördük.
Gösterilen Foldimate bir prototip, ancak şirket "2019'un sonları" için bir çıkış tarihi planlıyor. Maalesef, bu çamaşır katlama lüksü 980 dolarlık bir fiyatla, pek ucuza gelmeyecek.
Levent Öztürk
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