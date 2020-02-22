Gizli WhatsApp gruplarına dikkat! Google yüzünden herkes görebiliyor

WhatsApp, birebir iletişimin dışında vatandaşların birbiriyle haberleşmesi için de önemli bir rol üstleniyor. Bunun arkasında da grup özelliği bulunuyor. Geniş katılımlı gizli gruplar her ne kadar bugüne kadar güvenli gelse de Google'ın önemli bir açığa sebebiyet verdiği ortaya çıktı. Gruplara katılmak için paylaşılan bağlantılara herkes erişebiliyor.
GİZLİ GRUPLARA GİRİLEBİLİYOR
WhatsApp'ta gruplara kullanıcı davet etmek için bağlantı paylaşma özelliğini sıkça kullanıyoruz. Bu bağlantıları arama motorunda indeksleyen Google, bu durumda gizli grupları tehlikeye sokmuş oluyor. Hatta o gruba ait katılma bağlantısına sahip olduğunuz için gruba girip, gruptaki kişilerin telefon numaralarına dahi ulaşabilirsiniz.
Motherboard yaptığı araştırmada 470 binin üzerinde grup bağlantısı tespit edildi. Yine aynı kaynak Birleşmiş Milletler tarafından desteklendiği belirtilen bir sivil toplum örgütü WhatsApp grubuna girdi. Hal böyle olunca gruptaki herkesin telefon numarasına erişebildi.
Benzeri sorunlarla diğer mesajlaşma uygulamalarında da karşılaşılabiliyor. Dolayısıyla grup yöneticilerinin kullanılmadığı anlarda, bağlantıyla gruba girme özelliğini kapatmaları faydalarına olacaktır. Google'ın indekslemesi halinde gruplarınıza yabancı kişilerin girdiğine şahit olabilirsiniz.
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