Gmail'de Epostaya Epostalar Eklemek Artık Mümkün

Gmail'e yeni eklenen işlev, epostalara başka epostaları ek dosya olarak eklemenize olanak tanıyor. Yeni işlev, mesaj iletme işlevinin bir uzantısı olarak görülebilir. Zaten yeni seçenek "Epostayı bir ek olarak ilet" adıyla görünüyor.
Yeni işlevin en önemli faydası, birden fazla epostayı bir defada iletmeyi mümkün hale getirmesi. Örneğin belirli bir konudaki epostaları bir araya getirmek istiyorsanız, ilgili epostaları seçip, hepsini tek bir mesajda gönderebiliyorsunuz. Yeni işlev, mesaj listesinden sürükleyip bırakmayı da destekliyor.
Mesajınıza eklenen epostalar, .eml dosyaları olarak görünüyor. Ekleyebileceğiniz eposta eki sayısında herhangi bir kısıtlama yok gibi görünüyor. .eml dosyalarına tıkladığınızda eposta, yeni pencerede açılıyor; böylece ilk mesaja kolayca dönebiliyorsunuz.
Tüm G Suite sürümlerine sunulacak olan işlev için yöneticilerin bir eylemde bulunması gerekmeyecek.
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