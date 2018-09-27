Google 20 Yaşında: Street View ile Ofisi Dolaşın!
20. yılını kutlayan Google, videolu bir doodle ile kalmadı, 1998'deki ofisinin Street View turunu da hizmetinize sundu!
Google 4 Eylül 1998'de ortaya çıksa da, doğum gününü 27 Eylül'de kutlamayı tercih ediyor. Bugün 20. yılını kutlayan firma, yeni bir videolu doodle'dan sürpriz yumurta içeren arama terimlerini gösteren bir zaman kapsülüne, bir dizi işlev ortaya çıkardı.
Gayet sevimli görünen videolu doodle'da Google'da farklı dillerde yapılan çeşitli aramalar ekrana yansıyor. Larry Page ve Sergey Brin'in ilk Google ofisini kurduğu Susan Wojcicki'nin Menlo Park garajı ise gizemlerle dolu. Street View sayesinde sanal bir turla dolaşabildiğiniz ev, 1998'deki gibi görünecek şekilde büyük bir çabayla yeniden hazırlanmış. Etrafta 1990'ların cihazlarını görebiliyor, gizli kapıyı açarak daha çok Google anısına ulaşabiliyorsunuz.
Sürpriz yumurtalar, arama çubuğunda da kendini gösteriyor. İlk günkü Google sorgularını yazdığınızda daha modern cümlelerden oluşan tavsiyeler görebiliyorsunuz. Mesela "how to tell someone you like them" ("hoşlandığınızı ona nasıl söylersiniz") derseniz, "artık 2018'deyiz! Sağa sürükle mi demek istediniz?" cevabını alıyorsunuz. Aşağıda bu önerilerin bir listesini bulabilirsiniz.
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Arama terimi
|2018'deyiz, bunu mu demek istediniz?
|mp3 file
|stream music
|watch a dvd
|streaming subscription
|googol
|gettin' jiggy wit it
|floss dance
|page me
|new phone, who dis?
|butterfly clip styles
|top knot
|soccer world champions 1998
|soccer world champions 2018
|chat room
|text the group
|how to tell someone you like them
|swipe right
|low-rider pants
|how to style high waisted pants
|digital pet
|fidget spinner
|baby
|bae
|143
|ILYSM
|what is Y2K?
|how does cryptocurrency work?
|screen name
|social handle
|clip art
|GIF
|keepin' it real
|keep it 100
Google, yaş günüyle birlikte masaüstündeki Google Resimler deneyimini de yeniledi. Yeni sıralama algoritması, resim aramanızla ilgili daha çok içerik gösteriyor ve resimler, artık daha çok içerik sunuyor.
Google'ın doğum günü etkinlikleri burada bitmiyor; daha derinlere dalmak isteyenler, bugüne kadarki en önemli doodle'ların listelendiği blog gönderisine göz atabilir veya son yıllardaki arama trendlerini özetleyen bu etkileşimli araçla oynayabilirler.
Zeynel A. Öztürk
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